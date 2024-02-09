AKP’nin helal torpil sistemine bir üniversite daha aday!

Neydi bu sistem kısaca hatırlayalım!

Akademisyen veya memur olma hayaliyle açılan kadrolara başvuran adayların puanlarının yer aldığı ve yapılan torpilin açık açık deşifre olduğu sistem yerine artık “helal torpil” sistemi işliyor!

Bu yeni sistemde Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu da kılıf olarak kullanıyorlar!

Yeni sistem aynen şöyle işliyor:

Aday üniversitenin veya devlet dairesinin internet sitesinden başvurusunu yapıyor. Yine aynı sistem aracılığıyla sonuç açıklama döneminde sonucunu öğrenebiliyor!

Tıpkı ÖSYM sistemi gibi, açılan ilana ilişkin sisteme giriş yapıyor aday,

TC’sini ilgili alana girdikten sonra adayın karşısına kazanıp kazanamama durumu çıkıyor!

Tabii ki torpili olmayan bir adaysa, karşısında şu yazıyor:

HAK KAZANAMADINIZ!

Peki kim kazandı?

Elbette Ankara’da dayısı olan aday!

Hangi puanla kazandığı, mülakatta kaç puan verildiği, kaçıncı sıradan zirveye çıkarıldığı ise tam bir muamma!

Sorulduğunda ise, Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği verileri açıklamadıklarını söylüyorlar!

Halbuki aday listelerinde isimlerin sadece baş harfi görünür, diğer kısımlar yıldızlı olarak yayınlanır!

Ortada bir kişisel veri yok ama minareye güzel bir kılıf var!

Her ne kadar bu yeni sisteme an itibarıyla geçmemiş olsa da, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Araştırma Görevlisi alımında yaptığı hukuksuzluklar bu sisteme geçişin işaretlerini vermiyor değil!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, geçtiğimizin yılın sonunda bir ilan açıyor!

Antrenörlük Eğitimi, Hareket ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı’na bir adet araştırma görevlisi alınacağı duyuruluyor!

Adaylara 15 gün süre veriliyor başvuru için!

15 gün sonra bir açıklanıyor ki tam 6 adayın başvurusu geçersiz sayılmış!

Sebep ne dersiniz?

Sisteme öğrenci belgelerini yüklememiş adaylar!?

Adaylar bu durumu itiraz ediyor tabi ki, ama değişen bir şey olmuyor elbette!

İşin tuhaf yanı şu ki, adayların başvuruyu gerçekleştirdiği sistemde her belge için ayrı bir sekme bulunurken öğrenci belgesi yüklemek için ayrı bir sekme veya buton bulunmuyor!

Dolayısıyla adaylar sistemdeki her istenen dosyayı ilgili sekmeden yüklüyor ancak öğrenci belgesi sekmesi olmadığı için bu belgeyi yükleyemiyorlar!

Durumu itirazlarında adaylar belirtmesine karşın, adaylara sorunun sistemsel olduğu ve belgeleri posta veya elden de teslim edebilecekleri söylenmesi gerekirken “sistemimizde sorun yok” deniliyor!

Sistemsel sorun olduğu belgeleriyle ortada!

Öğrenci belgesi yükleme sekmesinin olmadığı su götürmez bir gerçek!

Ama fakülte zaten adayları elemek için bahane aradığından kılını dahi kıpırdatmıyor!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne tavsiyem sizde “yeni helal torpil” sistemine geçin!

Elinizde Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu torpil örtücü olarak kullanma fırsatı da var!

Hem böylece torpil yaptığınız hiç mi hiç belli olmaz!

Yorulmazsınız böyle sistemsel sorunmuş, aday belgesiymiş, şikayetmiş, vs.!