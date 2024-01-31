AKP’nin İBB adayı Murat Kurum: İETT şoförüm hanımefendileri evinin kapısına kadar bırakacak

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AKP’nin İBB adayı Murat Kurum: İETT şoförüm hanımefendileri evinin kapısına kadar bırakacak
AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, İstanbul’u güvenli hale getireceklerini belirtirken Gerekirse İETT şoförüm hanımefendileri evinin kapısına kadar bırakacak” ifadelerini kullandı.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa’daydı.

Bayrampaşa’da kadın girişimciler ile bir araya gelen kurum İstanbul’u güvenli hale getireceğini söyledi.

Kurum açıklamasında, belediye otobüslerinden inen kadınların evlerine güvenle gitmesini temenni ettiklerini belirtirken “Gece 2’de otobüsten inen bir kadının güvenliğini biz tesis edeceğiz” dedi.

Kurum sözlerinin devamında “Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına kadar bırakacak” ifadelerini kullandı.

Kurum ayrıca İstanbul’un deprem riskine de dikkat çekerken afete dirençli bir İstanbul ve Bayrampaşa inşa etmek istediklerini vurguladı.

İstanbul’un 39 ilçesinde tüm annelerin, 1,5 milyon risk altındaki evde korku içinde yaşadığına dikkat çeken Kurum, “600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.

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