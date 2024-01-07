AKP’nin aday listesi toplantıdan önce sızdı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’nin aday listesi toplantıdan önce sızdı
AKP’de aralarında İstanbul’un da olduğu 27 ilin belediye başkanı adayları bugün açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimde yarışacak adayları açıklamasının öncesinde aday listesi sızdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aralarında İstanbul’un da olduğu 27 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Erdoğan’ın yapacağı açıklama öncesi 12’si büyükşehir 27 ilin aday listesi sızdı.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, toplantı öncesinde AKP’nin adaylarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Çiçek’in paylaştığı listede İBB adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum görülüyor. Kurum’un adı dün de kulislerden sızmıştı.

Nevzat Çiçek’in paylaştığı listeye göre, AKP'nin bugün duyuracağı aday listesi şöyle:

BÜYÜKŞEHİRLER

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bursa: Ali Nur Aktaş

Denizli: Osman Zolan

Erzurum: Mehmet Sekmen

İstanbul: Murat Kurum

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Mardin: Veysel Şahin

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Samsun: Halit Doğan

İLLER

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bayburt: Abdurrahman Polattimur

Bingöl: Erdal Arıhan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Çanakkale: Julide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğlulları

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Rize: Rahmi Metin

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

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