AKP’nin aday listesi toplantıdan önce sızdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aralarında İstanbul’un da olduğu 27 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.
Erdoğan’ın yapacağı açıklama öncesi 12’si büyükşehir 27 ilin aday listesi sızdı.
Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, toplantı öncesinde AKP’nin adaylarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Çiçek’in paylaştığı listede İBB adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum görülüyor. Kurum’un adı dün de kulislerden sızmıştı.
Nevzat Çiçek’in paylaştığı listeye göre, AKP'nin bugün duyuracağı aday listesi şöyle:
BÜYÜKŞEHİRLER
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bursa: Ali Nur Aktaş
Denizli: Osman Zolan
Erzurum: Mehmet Sekmen
İstanbul: Murat Kurum
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Mardin: Veysel Şahin
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Mehmet Hilmi Güler
Samsun: Halit Doğan
İLLER
Artvin: Mehmet Kocatepe
Bayburt: Abdurrahman Polattimur
Bingöl: Erdal Arıhan
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Çanakkale: Julide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Düzce: Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğlulları
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu: Tahsin Babaş
Rize: Rahmi Metin
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk