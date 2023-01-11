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  • AKP'nin ihale belgeseli. Dışarıya vermek yok, sofrada hep aynı kişiler

AKP'nin ihale belgeseli. Dışarıya vermek yok, sofrada hep aynı kişiler

İBB Basın Danışmanı Murat Ongun, İstanbul’daki AKP belediyelerinin “adrese teslim” ihalelerini gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:25
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AKP'nin ihale belgeseli. Murat Ongun paylaştı

AKP'nin ihale belgeseli. Dışarıya vermek yok, sofrada hep aynı kişiler
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Ongun, “İhale kültürü’ isimli bilgiselimizin 2. Bölümü’nün adı: Tatlı(!) Tesadüfler” notunu düşerek Twitter hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun belediye başkanlığını yaptı Esenler’de eski muhtar Muharrem Söğünmez, peş peşe aldığı ihalerle dikkat çekti. Söğünmez AKP’li  Esenler Belediyesi’nden 10 yılda 11 ihale aldı.

DOYURUCU İHALELER! ÜSKÜDAR'DA SU BÖREĞİ ÜMRANİYE'DE BAKLAVA!
AKP’li Ümraniye Belediyesi ise 6 bin kiloluk baklava ihalesi açtı. Geçtiğimiz günlerde AKP'li Üsküdar Belediyesi'nden “su böreği” ihalesini kazanan AKP'li isim, Ümraniye Belediyesi'nin baklava ihalesinin de kazananı oldu.

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve ailesine yakınlığı ile bilinen, AKP eski Çekmeköy Yönetim Kurulu üyesi Vahdet Erdoğan’in şirketleri, AKP’li belediyelerden 31’inci ihaleyi aldı.

DAVASI "KUTLU DAVA", FİRMASI "KUTLU YOL"
AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin yol ve köprü ihalesi de yaklaşık 240 milyon TL’ye AKP’li ilçe yöneticisi olan Makro’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Ali Özderya'ya verildi.

AKP’li Pendik Belediyesi’nin son asfalt ihalesi de AKP’den belediye başkan aday adayı olan Muharrem İleri’nin şirketi, “Kutlu Yol” firmasına gitti.

6 İLÇE BELEDİYESİNDEN 69 İHALE
Sarıyer Belediyesi’nin AKP’li eski belediye başkanı ve halen İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün’ün çocuklarının şirketi, Siyahmartı Reklam firması, 6,6 milyon TL’lik ihale için Beykoz Belediyesi ile sözleşme imzaladı.

AKP Zeytinburnu ilçe teşkilatı kurucu yönetim kurulu üyeliği de yapan, 2011 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Ayhan Balcı’nın şirketleri ise 9 yılda 6 ilçe belediyesinden 69 ihale aldı.
 

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1950
11.01.2023 15:32
Meral hocam başbakan olduğunuzda, milletin parasına çökenlerden, bunların çiğerinden söküp alacam deyin  
 
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