AKP'li belediyeler hangi partinin kurucusuna ihale yağdırdı? Hem yayıncı hem müteahhit

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun başkanlığını yaptığı, Esenler Belediyesi’nden dikkat çeken bir ihale daha. “Esenler Genelindeki Park ve Yeşil Alanlarda Yapım ve Onarım İşi” adıyla açılan ihalenin sonucu belli oldu.



45 MİLYON 887 BİN 91 TL’YE ALDI

Toplam 3 teklifin verildiği ancak sadece bir teklifin geçerli sayıldığı ihaleyi, Aktif Sanat İnşaat Tic. A.Ş. firması aldı. İhaleyi 45 milyon 887 bin 91 TL’ye alan firma, geçtiğimiz günlerde Esenler Belediyesi ile sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre firma ihale kapsamındaki işleri 26 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlayacak.







2 GÜN ÖNCE DE BAYRAMPAŞA’DAN İHALE ALDILAR

Aynı firma AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nden de kısa bir süre önce park onarım işi ihalesi aldı. Bayrampaşa Belediyesi’nden aldığı işin bedeli ise 49 milyon 446 bin 267 TL. idi. Bayrampaşa ve Esenler belediyeleri söz konusu ihaleleri 2 gün arayla yaptı.



Firma ayrıca 2019 yılı sonunda Bayrampaşa Belediyesi’nden 23 milyon 669 bin TL’ye park bakım onarım ihalesi, 2017 yılında da Esenler Belediyesi’nden 18 milyon 755 bin 595 TL’ye yeşil alanların düzenlenmesi ihalesi aldı.



Kamu ihaleleri üzerinde yapılan incelemede, söz konusu firmanın 2015 yılında da Esenler Belediyesi’nden 4 milyon 165 bin TL’lik park, yeşil alanların bakımı ihalesi aldığı görülüyor.







YAYINCILIK VE MÜTEAHHİTLİK

Esenler ve Bayrampaşa Belediyesi’nden peş peşe ihale alan İlyas Dönmez, uzun zamandır yayıncılık işleriyle uğraşıyor.



1995 yılında 6 ortaklı Çınar Turizm İnşaat ve Eğitim Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şirketini kurdu. 2003 yılında şirketin adı Dünya Yayıncılık Eğitim İletişim Turizm Nakliye Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şirketi olarak değiştirildi. Bir ara ortaklıktan ayrılan İlyas Dönmez, 2009 yılında şirkete dönerek hisselerin yüzde 85’ini aldı. 5 bin TL olan şirket sermayesini 2014 yılı başında 45 bin TL’ye çıkardı.







İHVAN’IN KURUCUSU SEYYİD KUTUB’UN KİTAPLARINI BASTI

Dünya Yayıncılık Eğitim firması, “Hüsnü Ethem Cerrar-İslam’da sevgi ve kardeşlik”, “Dr. Ali Şeriati-İslam Ekonomisi”, “Seyyid Kutub-Fi Zılal-il Kuran”, “Mevdudi, Seyyid Kutub-Cihad” gibi kitapları yayınladı.



İlyas Dönmez 2009 yılında kardeşi Çetin Dönmez ile birlikte Atılım İnşaat San. ve Tic. İthalat İhracat Ltd. Şirketi’nin hisselerini aldı. Firmanın adını 2014 yılında Aktif Sanat İnşaat Tic. A.Ş. olarak değiştirdi.



İlyas Dönmez 2010 yılında, Numan Kurtulmuş’un kurduğu HAS Parti Kurucular Kurulu üyeleri arasında yer aldı. 2012 yılında HAS Parti kendini feshederek AKP’ye katıldı. Başta Numan Kurtulmuş olmak üzere pek çok HAS Partili kurucu AKP’ye katıldı.



"KÜLTÜREL ALANDA DA İKTİDAR OLMAK İÇİN DAHA ÇOK GAYRET EDİLMELİ"

Dönmez, 2017 yılında verdiği bir söyleşide, "Kültürel alanda da iktidar olmak için daha çok gayret edilmeli." sözlerini sarf etmişti. AKP'lilerin sık sık dile getirdiği "kültürel iktidar" kavramı, seküler yaşam tarzının kültür-sanat dünyasında baskın olmasını belirten bir ifade.

