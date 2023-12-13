AKP'nin İstanbul adayı için son viraj. Erdoğan'dan İstanbul teşkilatıyla kritik buluşma

AKP'de 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı illerde teşkilat üyeleriyle bir araya geleceği belirtilmişti.

ERDOĞAN İLK OLARAK İSTANBUL TEŞKİLATIYLA TOPLANACAK

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü İstanbul’da, partisinin İstanbul teşkilatıyla temayül yoklaması nedeniyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantıya, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları katılacak.

ERDOĞAN, CHP'Lİ BELEDİYELERİ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen MKYK sonrası Ankara, İzmir ve Adana teşkilat üyelerine 'kendi şehirlerinde kimi aday görmek istediklerini' sormuştu.