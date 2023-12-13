AKP'nin İstanbul adayı için son viraj. Erdoğan'dan İstanbul teşkilatıyla kritik buluşma

Kaynak: İHA
AKP'nin İstanbul adayı için son viraj. Erdoğan'dan İstanbul teşkilatıyla kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerde CHP'nin elindeki üç il için daha önce denenmemiş bir yöntem izleyeceği iddia edilmişti. Erdoğan, bu doğrultuda Pazar günü İstanbul'da AKP teşkilatıyla bir araya gelecek.

AKP'de 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı illerde teşkilat üyeleriyle bir araya geleceği belirtilmişti.

ERDOĞAN İLK OLARAK İSTANBUL TEŞKİLATIYLA TOPLANACAK

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü İstanbul’da, partisinin İstanbul teşkilatıyla temayül yoklaması nedeniyle bir araya gelmesi bekleniyor.

erdogangorsel.jpg Toplantıya, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları katılacak.

ERDOĞAN, CHP'Lİ BELEDİYELERİ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen MKYK sonrası Ankara, İzmir ve Adana teşkilat üyelerine 'kendi şehirlerinde kimi aday görmek istediklerini' sormuştu.

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli ve Erdoğan dün akşam ne konuştu? Emre Ulaş çizdi
Erdoğan'ın Merkez Bankası'ndan kovduğu ismi Amazon başekonomist yaptı
Erdoğan CHP'nin kazandığı üç il için harekete geçiyor
Erdoğan'la görüşen Fatih Erbakan yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacaklarını açıkladı
Son Haberler
Çankırı'da suç makinesi yakalandı Gündem
Çankırı'da suç makinesi yakalandı
Kulüpler anlaştı. Chelsea’yi kara kara düşündürecek karar açıklandı Spor
Kulüpler anlaştı. Chelsea’yi kara kara düşündürecek karar açıklandı
İYİ Parti'de 'İbrahim Özkan' gerilimi sürüyor. 'Ekrem Bey'in kayığına binerek...' Gündem
İYİ Parti'de 'İbrahim Özkan' gerilimi sürüyor. 'Ekrem Bey'in kayığına binerek...'
İsrail'i roketlerle vurdular Dünya
İsrail'i roketlerle vurdular
Eski kocası ve sevgilisiyle aynı mekanda eğlendi: "Yıl olmuş 2024, aştık bunları" dedi tepki topladı Video
Eski kocası ve sevgilisiyle aynı mekanda eğlendi: "Yıl olmuş 2024, aştık bunları" dedi tepki topladı
Ali Koç'tan flaş sözler. Kulüpler TFF ve hakemlerden rahatsız Spor
Ali Koç'tan flaş sözler. Kulüpler TFF ve hakemlerden rahatsız
Marmara Denizi’nde alarm. Kabus her an geri dönebilir Gündem
Marmara Denizi’nde alarm. Kabus her an geri dönebilir