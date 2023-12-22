AKP seçim startını verdi. Yürüteceği kampanya 50 şehirde yoğunlaşacak

Kaynak: Haber Merkezi
AKP seçim startını verdi. Yürüteceği kampanya 50 şehirde yoğunlaşacak
31 Mart yerel seçimler için AKP harekete geçti. 50 şehirde miting planlayan AKP’nin seçim startı başladı.

İktidara yakın bir gazetede yer alan bilgilere göre, AKP’nin yerel seçim çalışmaları başladı. İddiaya göre, daha önceki seçimlerde olduğu gibi Erdoğan'ın kampanyalarını Ertan Aydın yönetecek.

AKP’nin seçim kapsamında vatandaşların sosyal ve ekonomik yönde iyileşmesi için kampanyalar üzerinde durulacağı bildirildi.

Bu kampanyalardan biri de emeklilere yönelik. Emeklilere ulaşım, alışveriş, hastane gibi yerlerde kullanabilecekleri indirimli kartlar projesinde üzerinde durulduğu da iddia edildi. Projenin detaylarının ise 15 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

ERDOĞAN 1 OCAK’TA SAHAYA İNECEK

Seçim kapsamında Erdoğan’ın 1 Ocak itibarıyla sahalara ineceği de öne sürüldü.

Erdoğan’ın seçim için 30 büyükşehir ile toplam 50 ili ziyaret edeceği bildirildi.

Yine iddialara göre, Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü sürecinde ise deprem bölgesindeki illeri ziyaret edecek.

Seçim müziği içinde ise 'Hep yeni hep ileri' sözlerinin yer alacağı ileri sürüldü.

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