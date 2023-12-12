Erdoğan CHP'nin kazandığı üç il için harekete geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kazandığı üç kent için harekete geçiyor. Bu kapsamda, AKP'de daha önce denenmemiş bir yöntem denenecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan CHP'nin kazandığı üç il için harekete geçiyor

AKP'de yerel seçimlerde gösterilecek adayların belirlenme süreci devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki adayların henüz resmen duyurulmamış olması soruları da beraberinde getiriyor.

Bu kapsam bugün yapılan MKYK'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir toplantıya daha katılacağı öğrenildi.

ERDOĞAN ÜÇ KENT İÇİN ÜYELERDEN GÖRÜŞ ALACAK

Bu toplantı kapsamında Erdoğan'ın Ankara, İzmir ve Adana teşkilat üyelerine kimi aday görmek istediklerini soracağı öğrenildi.

NTV'nin aktardığı habere göre, Erdoğan bu toplantıda Ankara, İzmir ve Adana’dan gelen teşkilat üyelerine kimi aday olarak görmek istediklerini soracak.

CEVAPLAR KAPALI ZARFLA ALINACAK

Cevapların kapalı zarfla alınması bekleniyor. Aday belirleme sürecinde böyle bir yöntemin ilk kez uygulandığı belirtiliyor.

AKP’nin yönetiminde olmayan şehirlere yönelik temayül yoklamasının ilerleyen günlere de devam etmesi bekleniyor.

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