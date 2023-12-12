Erdoğan'la görüşen Fatih Erbakan yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacaklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'la görüşen Fatih Erbakan yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacaklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı AKP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının yaklaşık bir saat sürdüğü belirtilirken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP Genel Merkezi'nden ayrılırken yaptığı açıklamada, görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüşmede Gazze'de yaşanan son gelişmeleri ve Türkiye gündemiyle ilgili konuların görüşüldüğünü aktaran Erbakan, yaklaşan seçimlerle ilgili de bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

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“İTTİFAKLA İLGİLİ TEŞKİLATIMIZLA İSTİŞARE YAPMAMIZ LAZIM”

Basın mensuplarının "Ankara ve İstanbul'da bir ittifak olabileceğini söylemiştiniz. Bu görüşmede bu değerlendirildi mi?" sorusuna Erbakan şöyle cevap verdi,

“Seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi ancak şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur. Bizim de teşkilatımızla, yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir” dedi.

"Yakın zamanda bir görüşme planlanıyor mu?" sorusu üzerine Erbakan, planlanmış bir görüşmenin olmadığını söyledi.

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