Cumhur İttifakı seçim planını belirledi. Hangi büyükşehirde kim aday çıkaracak ortaya çıktı

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Cumhur İttifakı seçim planını belirledi. Hangi büyükşehirde kim aday çıkaracak ortaya çıktı
AKP ve MHP yerel seçim planını belirledi. 'Ortak aday' parolasıyla seçime girecek Cumhur İttifakı'nda Adana AKP'ye bırakılırken, Muğla'da ise MHP'li aday desteklenecek.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AKP ve MHP, 30 büyükşehirde “ortak aday” ile seçime girecek. Her iki parti heyetlerinin yaptığı görüşmelerde, 2019 yılında olduğu gibi AKP’nin Adana, Mersin ve Manisa’da MHP’nin adayına destek vereceği, diğer büyükşehirlerde ise MHP’nin AKP’nin adayını destekleyeceği belirtilmişti. Ancak yapılan son görüşmelerde, Adana’nın AKP’ye bırakıldığı belirtiliyor. AKP’nin, görüşmelerde “yapılan anketlerde MHP’nin aday göstermesi halinde, Adana’nın kaybedilme riskinin bulunduğunu” ilettiği, bunun üzerine de iki parti arasında “Adana’nın AKP’ye bırakılması, Muğla Büyükşehir Belediyesi için de MHP’li bir adayın desteklenmesi kararının alındığı” ifade ediliyor.

‘YÖRÜK TÜRKMEN’ AYRINTISI

Görüşmelerde, MHP’nin Adana’da AKP’nin adayını desteklemesi karşısında, AKP’nin de Muğla’da MHP’nin adayına destek vereceğinin kararlaştırıldığına dikkat çekiliyor. Muğla’da “MHP’nin seçmeninin AKP seçmenine oranla daha fazla olduğu” ve “kentteki Yörük Türkmenlerinin ağırlığı nedeniyle CHP’nin yönetiminde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni kazanma ihtimalinin yüksek olduğu” dile getiriliyor.

3 İSİM ÖNE ÇIKTI

Erdoğan, partisinin önceki günkü merkez karar yönetim kurulu (MKYK) toplantısı sonrası sonrasında, partisinin Ankara milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlıkları için üç isim önerisi istedi. Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının verdiği isimler arasında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın adının öne çıktığı belirtildi.

İKİ YENİ İLÇE

Öte yandan AKP ile MHP heyetlerinin görüşmelerinde Ankara’daki ilçe belediye başkanlıklarındaki işbirliğinin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Ankara’da Polatlı, Etimesgut ve Gölbaşı belediye başkanlıkları MHP’nin yönetiminde. Görüşmelerde, AKP’nin, MHP’nin yönetiminde olan bu üç ilçenin dışında Kalecik ve Elmadağ ilçelerinde de “MHP’nin adayın destekleyeceği” belirtiliyor.

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