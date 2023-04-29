AKP'nin kalesinde Erdoğan'a tepkiler çığ gibi: Bir tane yüzüğü vardı, onu alsın gitsin

Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'de düzenlediği miting, vatandaşların Erdoğan'a gösterdikleri tepkilerle dikkat çekti. Erdoğan'a seslenen bir vatandaş "Bir tane yüzüğü vardı, onu alsın gitsin" dedi.

AKP'nin kalesinde Erdoğan'a tepkiler çığ gibi: Bir tane yüzüğü vardı, onu alsın gitsin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri mitingine katılan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AKP'nin kalesi olarak değerlendirilebilecek Kayseri'de vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri tepkiler dikkat çekti.

AKP iktidarı döneminde yaşadıkları sorunları dile getiren vatandaşların tepkileri şu şekilde:

“BİR TANE YÜZÜĞÜ VARDI, ONU ALSIN GİTSİN”

Mitinge katılan bir vatandaş “Bir tane yüzüğü vardı, onu alsın gitsin. Yargılanacak bu yargılanacak. Başka bir şey istemiyoruz biz” dedi.

Kayseri Şeker Fabrikalarından emekli olan vatandaş ise 14 Mayıs seçimini “Haç ile hilalin değil, aç ile Bilal’in seçimi olacak ve Millet İttifakı kazanacak” diye vurguladı. Yurttaş, Şeker Fabrikalarının özelleşmesinin ardından işçilerin maaşının düştüğüne dikkat çekerek, “Ben 5 bin 500 lira emekli oldum. Şimdi 7,5 oldu. Fabrikaların bir özelliği kalmadı. Özel bir şirket halinde” diye tepki gösterdi.

MÜLAKAT TEPKİSİ

Mülakat mağduru bir vatandaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mülakat müjdesine “Mülakatlar kaldırılacak dedi, zaten onlar getirdi. Niye seçim aşamasında yapıyorlar. Yanlış yoldalar” diye vurguladı.

Emekli vatandaş da aldığı 8 bin 500 lira maaşla geçinemediğini kaydederek, “Hiç para yatırmayan emekli oldu, şimdi onlar 7 bin 500 oldu. Ben 8’de kaldım ya. Adalet yok, Tayyip’te adalet yok. Tayyip’e güle güle. Gömeceğiz sandığa” diye konuştu.

KISA ÇÖP-UZUN ÇÖP PANKARTI

Bir genç de elindeki pankartı göstererek, “Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Adaletsizlik olduğunu düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı. Uzun çöp de malumunuz, malum kişi” dedi.

“TERÖRİST DİYOR BİZE; BİZ DÜRÜSTÜZ”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepkili olan vatandaş ise “Bozdağ da terörist diyor bize, İçişleri Bakanı Soylu ne diyor bize? Biz ondan değiliz. Biz dürüstüz. Biz markete gidiyoruz bir şey alamıyoruz. Bizi kurtaracak adam bu” dedi.

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