Mansur Yavaş’tan AKP’ye reklam tepkisi: Hiçbir zaman camilerimiz silahlı kuvvetlerimiz siyasete alet edilmedi

Mansur Yavaş son olarak yayınladığı Ayasofya reklamı ile bir kez daha dini siyasete alet eden AKP’ye, "Hiçbir zaman Silahlı Kuvvetlerimiz, camilerimiz siyasete alet edilmemiştir. Çaresizlikten her şeyi yapıyorlar. Onları bırakın." sözleriyle tepki gösterdi.

Mansur Yavaş’tan AKP’ye reklam tepkisi: Hiçbir zaman camilerimiz silahlı kuvvetlerimiz siyasete alet edilmedi

Millet İttifakı'nın düzenlediği "Millet Buluşmaları"nın bugünkü adresi Kayseri oldu. Kayseri'de kürsüye ilk çıkan isim Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş oldu.

Seçime giderken vatandaş akıllarına geldiğini söyleyen Yavaş, “Hiçbir zaman Silahlı Kuvvetlerimiz, camilerimiz siyasete alet edilmemiştir. Çaresizlikten her şeyi yapıyorlar. Onları bırakın." ifadelerini kullandı.

BEKİR BOZDAĞ'A TEPKİ
Yavaş, "Maşallah geçen miting de kalabalıktı, şimdiki de maşallah dedirtiyor. Kayseri kararını vermiş." ifadelerini kullandı. Yavaş, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Bu seçim sonucunda ya şampanya patlatacaklar ya şükür namazı kılacaklar" söylemlerine de şöyle yanıt verdi:

"Şampanya mı şükür namazı mı' diyerek toplumu ayrıştırıyor. Ankara'yı işgalden kurtardığımızda Hacı Bayram'a gidip şükür namazı kıldık ve 'bismillah' diyerek başladık. Sadece kendinizi Müslüman sanmanın anlamı nedir?"

“NE KUDÜS DÜŞTÜ NE MEKKE”
İstanbul seçimleri ile ilgili de açıklama yapan Yavaş "İstanbul düşerse Kudüs düşer' dediler, 'Binali Yıldırım mı Sisi mi?' diye sordular. Sonra gidip Sisi ile el sıkıştılar. Ne Kudüs düştü ne Mekke, her şey yerinde." ifadelerini kullandı. Yavaş sözlerinin devamında, "Cumhur İttifakı mensupları çeşitli açıklamalar yaparak bizim onlara cevap vermemizi istiyorlar. O cevapları ben vereyim, Genel Başkanlarımız yapacaklarını anlatsın." dedi.

"MALZEMENİZ Mİ KALMADI?"
A Haber'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yönelik çirkin sözlerle hedef alan Onur Erim'e tepki gösteren Yavaş, "Bir televizyonda eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanlığını yapmış şahıs, sayın Akşener'e olmayacak sözler sarf etti. Allah kahretsin sizi! Malzemeniz mi kalmadı. Gerçi bakıyorum, danışmanlığını yaptığı kişi daha ahlaklı, bu sözleri söyleyen mi daha ahlaklı merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Akşener Şanlıurfa’da konuştu: Hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz
A Haber canlı yayınında Akşener'e skandal sözler sonrası Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama
Mansur Yavaş’tan ‘HDP’ açıklaması: HDP’ye oy veren seçmenin de artık ‘Yeter’ dediğini düşünüyorum
Ali Babacan'dan Cem Yılmaz göndermeli AKP eleştirisi
Öne Çıkanlar
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Son Haberler
İstinat duvarı çöktü 5 bina tahliye edildi Güncel
İstinat duvarı çöktü 5 bina tahliye edildi
Ahmet Çakar: Bel altı ve rezil bir oyun oynanıyor Spor
Ahmet Çakar: Bel altı ve rezil bir oyun oynanıyor
Zerdeçal nedir? Zerdeçalın cilde faydaları neler? Keşfet
Zerdeçal nedir? Zerdeçalın cilde faydaları neler?
Bakan Dönmez: İlk faturalarda hissedeceksiniz. Yüzde 100’ün üzeri zamla 1 yıldır hissedilenler neydi Ekonomi
Bakan Dönmez: İlk faturalarda hissedeceksiniz. Yüzde 100’ün üzeri zamla 1 yıldır hissedilenler neydi
Niğde Kalesi'nde Danıştay kararları uygulanmıyor mu? Avukatın iddiası bu Güncel
Niğde Kalesi'nde Danıştay kararları uygulanmıyor mu? Avukatın iddiası bu
Eda Ece Danla Bilic'e çöpçatanlık yapmaya çalıştı. ''Çocuk 43 yaşında tertemiz bir insan'' Magazin
Eda Ece Danla Bilic'e çöpçatanlık yapmaya çalıştı. ''Çocuk 43 yaşında tertemiz bir insan''
Kırım’daki petrol depolama tesisinde yangın Dünya
Kırım’daki petrol depolama tesisinde yangın