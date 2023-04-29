Mansur Yavaş’tan AKP’ye reklam tepkisi: Hiçbir zaman camilerimiz silahlı kuvvetlerimiz siyasete alet edilmedi

Millet İttifakı'nın düzenlediği "Millet Buluşmaları"nın bugünkü adresi Kayseri oldu. Kayseri'de kürsüye ilk çıkan isim Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş oldu.



Seçime giderken vatandaş akıllarına geldiğini söyleyen Yavaş, “Hiçbir zaman Silahlı Kuvvetlerimiz, camilerimiz siyasete alet edilmemiştir. Çaresizlikten her şeyi yapıyorlar. Onları bırakın." ifadelerini kullandı.



BEKİR BOZDAĞ'A TEPKİ

Yavaş, "Maşallah geçen miting de kalabalıktı, şimdiki de maşallah dedirtiyor. Kayseri kararını vermiş." ifadelerini kullandı. Yavaş, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Bu seçim sonucunda ya şampanya patlatacaklar ya şükür namazı kılacaklar" söylemlerine de şöyle yanıt verdi:



"Şampanya mı şükür namazı mı' diyerek toplumu ayrıştırıyor. Ankara'yı işgalden kurtardığımızda Hacı Bayram'a gidip şükür namazı kıldık ve 'bismillah' diyerek başladık. Sadece kendinizi Müslüman sanmanın anlamı nedir?"



“NE KUDÜS DÜŞTÜ NE MEKKE”

İstanbul seçimleri ile ilgili de açıklama yapan Yavaş "İstanbul düşerse Kudüs düşer' dediler, 'Binali Yıldırım mı Sisi mi?' diye sordular. Sonra gidip Sisi ile el sıkıştılar. Ne Kudüs düştü ne Mekke, her şey yerinde." ifadelerini kullandı. Yavaş sözlerinin devamında, "Cumhur İttifakı mensupları çeşitli açıklamalar yaparak bizim onlara cevap vermemizi istiyorlar. O cevapları ben vereyim, Genel Başkanlarımız yapacaklarını anlatsın." dedi.



"MALZEMENİZ Mİ KALMADI?"

A Haber'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yönelik çirkin sözlerle hedef alan Onur Erim'e tepki gösteren Yavaş, "Bir televizyonda eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanlığını yapmış şahıs, sayın Akşener'e olmayacak sözler sarf etti. Allah kahretsin sizi! Malzemeniz mi kalmadı. Gerçi bakıyorum, danışmanlığını yaptığı kişi daha ahlaklı, bu sözleri söyleyen mi daha ahlaklı merak ediyorum." ifadelerini kullandı.