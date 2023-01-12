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  • AKP’nin Kılıçdaroğlu kulisi sızdı. CHP'liler AKP'nin yeni planını tartışıyor

AKP’nin Kılıçdaroğlu kulisi sızdı. CHP'liler AKP'nin yeni planını tartışıyor

AKP’nin Kılıçdaroğlu kulisi sızdı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AKP’lilerin 6’lı masanın adayına göre seçim planlarını revize edeceklerini yazdı. CHP’liler, AKP’nin yeni planını tartışıyor.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:27
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AKP’nin Kılıçdaroğlu kulisi sızdı

AKP’nin Kılıçdaroğlu kulisi sızdı. CHP'liler AKP'nin yeni planını tartışıyor
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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AK Parti Genel Merkezi'ndeki hazırlıkların mayıs ayı baz alınarak sürdüğünü söyledi.

İktidar partisinin yetkili ismiyle gerçekleştirdiği görüşmeden detayları paylaşan gazeteci, bu kişinin kendisine "Altılı masanın adayının belirlenmesini bizler de bekliyoruz. Bir an önce belirlensin ki, ona göre stratejimiz de revize olsun" dediğini aktardı.

İsmail Saymaz'ın aktardığına göre bahsi geçen siyasetçi, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu’na HDP’nin desteği var. Bu destek süreci radikal biçimde değiştiriyor. Yarışa CHP, İyi Parti ve HDP oylarını katarsak, yüzde 45’le başlıyor. Kılıçdaroğlu’nun zor bir aday olduğunu düşünüyorum. Bir kere şeffaf. İçi dışı biliniyor. Gizemi yok. Çok üzerine oynayamazsınız. CHP’nin en büyük handikapı, dış dünyaya entegrasyonuna ilişkin sıkıntılarıydı. Kılıçdaroğlu, onunla ilgili radikal bir dönüşüm yaşatıyor. Değişime ne kadar açık ve CHP’yi dünyaya entegre edebilecek vizyona sahip olduğunu hissettiriyor. Bir açıdan da başarılı."

'ERDOĞAN, MUHALİF GAZETECİLERLE BULUŞABİLİR'

Halk TV yazarı, devamında edindiği kulis bilgisini de anlattı:

"Bu arada AK Parti Genel Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhalif gazetecilerle buluşturmayı planlıyor. Bir sohbet şeklinde düşünülen buluşma, Erdoğan onaylarsa gerçekleşecek."

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Uzay Fenercioğlu
12.01.2023 15:57
Kemal Kılıçdaroğlu CHP %31, İYİ Parti %16, SP %1,6+Deva%3+GP%1,3% 52,9 +Sol ve HDP % 9,1Toplam %63 oy alır. İmamoğlu %68, Mahsur Yavaş %54, Merak Akşener%51. En iyi aday Kemal Kılıçdaroğlu.  
 
Şevki
12.01.2023 15:42
Hdp nin oyu önemli. seçimi kürt oyları belirleyecek. Kılıçdaroğlu şart. Eski mhp li mansur bey 'le olmaz.  
 
vatandaş
12.01.2023 15:36
Akp nin sadece Allah birdir sözüne inanıyorum. Diğerlerine kulliyen inanmıyorum  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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