Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Azmettiricileri yanında tutuyorsun teslim edeceksin

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastının yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Ateş suikastına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, “Sinan Ateş bizim de evladımız.” dedi.



"CHP'Lİ ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİME KARŞI SORUMLULUĞUMDUR"

Bahçeli’ye “Yanında cinayetin azmettiricilerini barındırıyorsun teslim edeceksin.” diyen Kılıçdaroğlu’nun konuya ilişkin sözleri şöyle:



“CHP'de Ülkücü arkadaşlarımız da var. CHP şehidin, kardeşimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP'li ülkücü kardeşlerime karşı sorumluluğumdur. Bu sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. Madem bu kadar bağırıyor çağırıyor: O zaman açık ve net konuşuyorum: Yanında cinayete azmettiricileri barındırıyorsun teslim edeceksin. Bir şehit var ortada bu kan yerde kalmayacak."

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