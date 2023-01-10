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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Azmettiricileri yanında tutuyorsun teslim edeceksin

Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayetine ilişkin Bahçeli'ye seslenerek "Açık ve net konuşuyorum: Yanında cinayete azmettiricileri barındırıyorsun teslim edeceksin." dedi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 14:37
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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Azmettiricileri tutuyorsun teslim edeceksin

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Azmettiricileri yanında tutuyorsun teslim edeceksin
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastının yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Ateş suikastına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, “Sinan Ateş bizim de evladımız.” dedi.

"CHP'Lİ ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİME KARŞI SORUMLULUĞUMDUR"
Bahçeli’ye “Yanında cinayetin azmettiricilerini barındırıyorsun teslim edeceksin.” diyen Kılıçdaroğlu’nun konuya ilişkin sözleri şöyle:

“CHP'de Ülkücü arkadaşlarımız da var. CHP şehidin, kardeşimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP'li ülkücü kardeşlerime karşı sorumluluğumdur. Bu sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. Madem bu kadar bağırıyor çağırıyor: O zaman açık ve net konuşuyorum: Yanında cinayete azmettiricileri barındırıyorsun teslim edeceksin. Bir şehit var ortada bu kan yerde kalmayacak."

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Mehmet ATA
10.01.2023 15:06
Sinan Ateşe sahip çıktığın için sana sonsuz teşekkürler. Bahçeli sen nerdesin bumu ülkücülük vatan severlik. Konuş susma faydası yok sana  
 
Hasan Hüseyin Yapar
10.01.2023 15:06
Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Haksızlıklar karşısında vatabdaşın hakkını savunuyor. Seçimlerden sonra adaletin gerçekleşeceğine inanıyorum.  
 
Az kaldı...
10.01.2023 14:58
Bravooo....  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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