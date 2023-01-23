23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam

AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam

Erken seçim tartışmaları sürerken, AKP iktidarının asgari ücret ve emekli maaşına ek zam yapılacağı ortaya çıktı. Ankara'da konuşulanlara göre zam oranı belli oldu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 00:05
Takip Et

Seçim öncesi AKP'nin zam hamlesi sızdı

AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
+
Aa
-

Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit komisyonu işveren temsilcisi TİSK ile hükümetin ortak kararıyla 2023 yılı asgari ücreti  54.54'lük bir artışla 8 bin 506 TL olmuştu.

Memur ve emekli maaşı ise ilk başta yüzde 25, ardından ise yüzde 30 olarak duyurulmuştu. Yapılan zamlardan ne asgari ücretli ne memur ne de emekliler memnun olmazken, AKP iktidarının seçim öncesi yeni zam hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

ANKARA KULİSLERİNDE KONUŞULAN ZAM ORANI SIZDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete ek zam yapılabileceğinin sinyalini Aralık ayında verirken, Ankara kulislerinde konuşulan zam oranı sızdı.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç'in "İkramiye ve maaşlara seçim zammı!" başlıklı yazısında aktardığına göre Ankara'da konuşulan 'ham bilgi' şu şekilde:

"Emeklilerin halen 1100 lira olan ikramiyeleri 2 bin 500-3 bin lira aralığında bir rakama yükseltilecek.

Asgari ücrete yüzde 10, emeklilere yüzde 10-20 arasında ek zam yapılacak.

ZAM ORANLARI YÜKSELEBİLİR

Anketlerde iktidar partilerinin oy oranları düşerse zam oranları yükselebilir!

Kulislere yansıyan bilgiye göre, 2023 yılının ilk 6 ayı için emekli maaşlarına yüzde 40 civarında bir artış planlanmıştı. Ancak oran yüzde 30'la sınırlı tutuldu. Kalan kısmı seçim öncesine bırakıldı.

Enflasyon karşısında koruyucu zamların yapılmamasındaki en önemli etken emekli maaşının devlet tarafından ödeniyor olması.

Buna karşılık asgari ücreti özel sektör uyguladığı için devlet üzerinde herhangi bir yük oluşturmuyor. Hatta maaş zammından sonra SGK prim geliri artıyor. Ayrıca asgari ücret zammı anında ve daha fazla oranda fiyatlara yansıdığı için KDV, ÖTV gibi vergi gelirleri de artmış oluyor.

Bu nedenle devlet emekli maaşlarına zam yapma konusunda asgari ücretliler kadar istekli davranmıyor."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Murat
23.01.2023 01:00
Seçim yatırımı devam ediyor 2018 seçimleri akla geldi sonuç.  
 
Adalet
23.01.2023 00:48
Bunlar seçimleri kazanmak için bırakın olmayan parayı vermeyi, savaş bile çıkarabilirler  
 
EMEKLİ MAAŞLARI İŞÇİ MAASLARI ASGARİ ÜCRETLİLER EMEKLİLİKTE DE MAAŞLAR DÜŞÜK OLUCAK . TÜİK GERÇEK EFLASYONU SAKLIYOR .
23.01.2023 00:39
TÜİK EFLASYONU SARAYDAN ALDIGI YETKİ ÜZERİNDEN EFLASYONU DÜŞÜK GÖSTERİYOR MAAŞLARA YAPILAN ZAMLAR EMEKLİ İŞÇİ ASGARI ÜCRETLİ EFLASYONUN ALTINDA GÖSTERDİGİ İÇİN  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
3
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
4
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
5
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
6
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
7
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.