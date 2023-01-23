AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam

Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit komisyonu işveren temsilcisi TİSK ile hükümetin ortak kararıyla 2023 yılı asgari ücreti 54.54'lük bir artışla 8 bin 506 TL olmuştu.

Memur ve emekli maaşı ise ilk başta yüzde 25, ardından ise yüzde 30 olarak duyurulmuştu. Yapılan zamlardan ne asgari ücretli ne memur ne de emekliler memnun olmazken, AKP iktidarının seçim öncesi yeni zam hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

ANKARA KULİSLERİNDE KONUŞULAN ZAM ORANI SIZDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete ek zam yapılabileceğinin sinyalini Aralık ayında verirken, Ankara kulislerinde konuşulan zam oranı sızdı.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç'in "İkramiye ve maaşlara seçim zammı!" başlıklı yazısında aktardığına göre Ankara'da konuşulan 'ham bilgi' şu şekilde:

"Emeklilerin halen 1100 lira olan ikramiyeleri 2 bin 500-3 bin lira aralığında bir rakama yükseltilecek.

Asgari ücrete yüzde 10, emeklilere yüzde 10-20 arasında ek zam yapılacak.

ZAM ORANLARI YÜKSELEBİLİR

Anketlerde iktidar partilerinin oy oranları düşerse zam oranları yükselebilir!

Kulislere yansıyan bilgiye göre, 2023 yılının ilk 6 ayı için emekli maaşlarına yüzde 40 civarında bir artış planlanmıştı. Ancak oran yüzde 30'la sınırlı tutuldu. Kalan kısmı seçim öncesine bırakıldı.

Enflasyon karşısında koruyucu zamların yapılmamasındaki en önemli etken emekli maaşının devlet tarafından ödeniyor olması.

Buna karşılık asgari ücreti özel sektör uyguladığı için devlet üzerinde herhangi bir yük oluşturmuyor. Hatta maaş zammından sonra SGK prim geliri artıyor. Ayrıca asgari ücret zammı anında ve daha fazla oranda fiyatlara yansıdığı için KDV, ÖTV gibi vergi gelirleri de artmış oluyor.

Bu nedenle devlet emekli maaşlarına zam yapma konusunda asgari ücretliler kadar istekli davranmıyor."