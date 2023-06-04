AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?

Rehber öğretmenler Milli Eğitim Eski Bakanı Mahmut Özer’in sözlerini yerine getirmesini aylarca bekledi.

25 bin okulda halen psikolojik danışman atanmadığı belirtilirken bu ülkenin okumuş, alanında uzman, bilim odaklı eğitim alan insanları yerine Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve liselere imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu öğreticilerini manevi danışman olarak atamaya 2017'den beri devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta seçim gündemiyle arada kaynasa da önce Birgün’de Berkay Sağol, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği yazıyla müftülüğün okullarda danışmanlık yapacağını yazdı.

Dün ise Ege’de Sonsöz Gazetesi, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği yazıda manevi danışmanlık protokolü imzaladığını duyurdu. Buna göre müftülük okullarda danışmanlık yapacak!

Gazete'nin belirttiğine göre 2 bin 496 okulun 3'te 1'inde görevlendirmeler tamamlanmış oldu bu son atamalarla!

Gazete, İzmir’de okullara atanan 842 manevi danışmanı isim isim de açıkladı!

Aralarında imam, hatip, kuran kursu öğreticilerinin bulunduğu bu isimler okullarda öğrencilere “manevi danışmanlık” yapacak!!

Bu ülkenin üniversitelerinde bu alanda bilim odaklı olarak eğitim gören ve atama bekleyen gençler ise yine asgari ücrete üç harfli marketlerin reyonları arasında ömürlerini tüketmeye devam edecek!

Bir imam, hatip, kuran kursu öğreticisi çocuk psikolojisinden ne anlar ki ona danışmanlık edecek?

Psikolojiden, fizyolojiden ne anlar bu isimler?

Gelişim psikolojisinden, eğitim felsefesinden, insan ilişkileri ve iletişimden, öğretim ilkelerinden, kişilik kuramlarından, psikolojik danışma kuramlarından ne anlar?

Kimseyi küçümseme gibi bir amacım yok.

Herkes istediği mesleği seçip, icra etmekte özgür ancak birilerinin hakkına girerek değil!

Bu ülkede 12 yıl temel eğitim sonrası 4 yıl üniversite eğitimi sonrası formasyon alıp toplamda 17 yıl okuyan gencin kul hakkına girmek değil de nedir bu?

İslam’da Allah’ın “kul hakkıyla gelmeyin” der!

Ancak kuran üzerine eğitim alan bu insanlar, kul hakkı yemekten geri hiç durmuyor nedense?

Aranızdan biri de çıkıp demiyor mu “Ya arkadaş, bu alanda okumuş binlerce insanın hakkına girmektir bu” diye?

Hadi İslamlaştırma Projesi’ni hayata geçirenler, kul hakkına önem vermiyor, aranızdan biri de mi çıkıp itiraz etmez!

Şaşılacak bir durum!

Ülkenin bizden olanlar ve olmayanlar diye ortadan keskin hatlarla ikiye ayrılmasının sonucudur bu durum!

Ülkenin bazı kurumlarının tarikatlara teslim edilmesinin sonucudur bu durum!

Tarikat- Şeyh- Mürit üçgeninde olan ülkenin aydın gençlerine oluyor!