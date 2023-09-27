AKP’nin Mardin’de aile boyu ilişkilerini Arif Kızılyalın yazdı. Lale devri değil sülale devri

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Arif Kızılyalın, köşesinde kaleme aldığı yazısında özellikle CHP'nin il ve kurultay süreçlerinde akrabalık ve iş ilişkilerinin tartışıldığı dönemde, benzer konuların AK Parti içinde de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Arif Kızılyalın, AK Parti Mardin Milletvekili olan Faruk Kılıç'ın önceki dönem il başkanlığı görevini bıraktıktan sonra yerine getirilen yardımcısı ve iş ortağı Vahap Alma'nın seçilmesine katkı sağladığını ve Kılıç'ın Mardin'deki etkili ilçelerden biri olan Kızıltepe'de kuzeni Bülent Şahin'in ilçe başkanı olabilmesi için destek verdiğini iddia etti.

İşte Kızılyalın'ın o yazısı;

AKP’DE AİLE BOYU İLİŞKİLER

Sosyal medya ve kamuoyu, şu sıralar CHP’nin il ve kurultay dengelerindeki akrabalık ve iş ilişkilerini konuşuyor. Gerçekten de hak etmeyen hiç kimse o listelere girmemeli, sırf birinin tanıdığı diye. Ancak CHP ile uğraşırken AKP’nin Mardin’deki “sülale boyu” çalışmaları da gözden kaçmasın. Şimdilerde AKP Mardin Milletvekili olan Faruk Kılıç, geçen dönem il başkanıydı. TBMM’ye gidince yerine yardımcısı ve iş ortaklığı yaptığı Vahap Alma’nın seçilmesini sağladı. Kılıç, Mardin’in en etkili ilçelerinden Kızıltepe’de de kuzeni Bülent Şahin’in ilçe başkanı olması için maddi-manevi destekte bulundu. Diğer ilçelerin ilçe teşkilatlarında da çok sayıda akrabası var. Buraya kadar sadece etik sorun gibi gözükse de kayyum belediye yönetiminin yok pahasına sattığı bir kupon arazi bu akraba ilişkilerini siyaset-ticaret noktasına taşıyor. İddiaya göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından görev yeri değiştirilen eski vali ve aynı zamanda kayyum belediye başkanı Mahmut Demirtaş döneminde Milli Emlak’a ait 300 milyonluk bir arsa 97 milyona, ne tesadüfse “Kılıç” soyadlı bir akrabaya gidiyor. Ne güzel değil mi aile ve iş ortakları ile hem siyaset hem ticaret yapmak?