AKP’nin Mardin’de aile boyu ilişkilerini Arif Kızılyalın yazdı. Lale devri değil sülale devri

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Arif Kızılyalın, Mardin’de AKP’nin aile boyu yapılanmasını yazdı. İşte çok dikkat çeken o yazı.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP’nin Mardin’de aile boyu ilişkilerini Arif Kızılyalın yazdı. Lale devri değil sülale devri

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Arif Kızılyalın, köşesinde kaleme aldığı yazısında özellikle CHP'nin il ve kurultay süreçlerinde akrabalık ve iş ilişkilerinin tartışıldığı dönemde, benzer konuların AK Parti içinde de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Arif Kızılyalın, AK Parti Mardin Milletvekili olan Faruk Kılıç'ın önceki dönem il başkanlığı görevini bıraktıktan sonra yerine getirilen yardımcısı ve iş ortağı Vahap Alma'nın seçilmesine katkı sağladığını ve Kılıç'ın Mardin'deki etkili ilçelerden biri olan Kızıltepe'de kuzeni Bülent Şahin'in ilçe başkanı olabilmesi için destek verdiğini iddia etti.

İşte Kızılyalın'ın o yazısı;

AKP’DE AİLE BOYU İLİŞKİLER

Sosyal medya ve kamuoyu, şu sıralar CHP’nin il ve kurultay dengelerindeki akrabalık ve iş ilişkilerini konuşuyor. Gerçekten de hak etmeyen hiç kimse o listelere girmemeli, sırf birinin tanıdığı diye. Ancak CHP ile uğraşırken AKP’nin Mardin’deki “sülale boyu” çalışmaları da gözden kaçmasın. Şimdilerde AKP Mardin Milletvekili olan Faruk Kılıç, geçen dönem il başkanıydı. TBMM’ye gidince yerine yardımcısı ve iş ortaklığı yaptığı Vahap Alma’nın seçilmesini sağladı. Kılıç, Mardin’in en etkili ilçelerinden Kızıltepe’de de kuzeni Bülent Şahin’in ilçe başkanı olması için maddi-manevi destekte bulundu. Diğer ilçelerin ilçe teşkilatlarında da çok sayıda akrabası var. Buraya kadar sadece etik sorun gibi gözükse de kayyum belediye yönetiminin yok pahasına sattığı bir kupon arazi bu akraba ilişkilerini siyaset-ticaret noktasına taşıyor. İddiaya göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından görev yeri değiştirilen eski vali ve aynı zamanda kayyum belediye başkanı Mahmut Demirtaş döneminde Milli Emlak’a ait 300 milyonluk bir arsa 97 milyona, ne tesadüfse “Kılıç” soyadlı bir akrabaya gidiyor. Ne güzel değil mi aile ve iş ortakları ile hem siyaset hem ticaret yapmak?

İlgili Haberler
"Türk ırkı yoktur" diyen Yasin Aktay istilaya karşı vatanı savunanlar için "Türklükle alakaları yok" dedi
AKP'nin Mansur Yavaş'ın karşısına çıkaracağı isim belli oldu. Fatih Portakal açıkladı
Fatih Portakal'dan Cumhur İttifakını karıştıracak Süleyman Soylu iddiası
CHP’de kongre öncesi sert rüzgarlar esiyor. İstanbul'da delege ayrılığı
Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı
Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu Güncel
Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya çalkalandı Magazin
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya çalkalandı
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku. Maç sırasında evi soyuldu Spor
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku. Maç sırasında evi soyuldu
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı. Yazdığı not dikkat çekti Magazin
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı. Yazdığı not dikkat çekti