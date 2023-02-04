AKP’nin övündüğü sağlık sistemi Bulgaristan Türkünü adeta ölüme terk etti

AKP’nin övündüğü sağlık sisteminde 87 yaşındaki yaşlı bir adama önce SGK’dan prim ödeme imkanı olmadığı söylenirken tam bir yıl sonra bu haktan yararlanabileceği ifade ediliyor ancak bu sürede kansere yakalanması nedeniyle haktan yararlanamıyor. Kanser tedavisinde verilen kutusu 1360 TL ilaçlar ise İstanbul’da hiçbir eczanede bulunamıyor. Tedavi sonrası ise 2 cm’lik metastaz 12 cm’e çıkarken kanser karaciğere sıçrıyor. N.Ö.’nün kızına ise en son “Babanız zaten ortalamanın üzerinde yaşamış” deniliyor.

İşte AKP’nin çok övündüğü sağlık sisteminin bir aileyi nasıl mağdur ettiğinin öyküsü. Zihnimizle değil, vicdanımızla okumamız gereken bir hayat hikayesi…

Bulgaristan Türkü N.Ö. Bulgaristan’da yaşayan babasını üvey annesinin vefat etmesi üzerine Türkiye’ye getiriyor. N.Ö.’nün iddialarına göre skandallar da bu gelişle beraber başlıyor zaten.

BİR SENE ÖNCE SİSTEME ALINAMAZ DENİLİYOR O ARADA KANSERE YAKALANIYOR

2021 yılında Silivri SGK Müdürlüğüne giden N.Ö babasına dışarıdan prim ödeyerek sağlık sigortası yaptırma imkanı olup olmadığını öğrenmek için başvuruda bulunuyor. N.Ö’ye bizzat müdür tarafından verilen yanıtta “Dışarıdan prim ödeyerek SGK’dan yararlanma hakkında hiçbir kronik rahatsızlığının olmaması şartını sağladığı ancak babasının yabancı uyruklu olması ve sadece oturma izni olması nedeniyle dışarıdan ödeyerek sigorta kapsamına alınamayacağı” cevabı veriliyor.

BİR SENE SONRA SİSTEMDEN YARARLANABİLECEĞİ İFADE EDİLİYOR

Kendi üzerinden babasını sigortadan yararlandırıp yararlandıramayacağını soran N.Ö.’ye babasının emekli maaşının N.Ö.’nün aldığı asgari ücretten fazla olmaması şartı aranacağı belirtiliyor. Bir sene sonra aynı müdüriyete giden N.Ö.’ye aynı müdür tarafından 1000 lira aylık ödemeyle dışarıdan sigorta yaptırabileceği açıklanıyor. Ancak N.Ö’nün babası bu süre zarfında kansere yakalanıyor ve bu haktan faydalanamaz duruma geliyor. Anlayacağınız iş işten çoktan geçmiş oluyor. Asıl skandal ise N.Ö.’nün babasına kanser teşhisi konulması aşamasında yaşanıyor. Bulgaristan vatandaşı olması nedeniyle turizm kimliği verilen ve her türlü sağlık hakkından ücretiyle yararlanma hakkı bulunuyor.

DEVLET HASTANESİNE 15 BİN TL ÖDENİYOR

N.Ö.’nün babası midesinde sancı şikayetiyle Silivri Devlet Hastanesi aciline kaldırılıyor. Acilde kan ve idrar tahlili sonrası ilaç verip eve gönderiliyor yaşlı adam. Mide tomografisi çekmeye ise gerek görmüyor doktorlar. Daha sonra babasının tekrar rahatsızlanması üzerine N.Ö. babasını şu hükümetin çok övünerek açtığı şehir hastanelerinden Çam Sakura’ya götürüyor. Kan tahlili yapılan yaşlı adamın değerlerinin normal olduğu söylenirken midesinde sıvı tutulması olduğu ve gaz sancısı çektiği belirtilerek ilaç verilip tekrar eve gönderiliyor. Yaşlı adamın tekrar rahatsızlanması üzerine Silivri Anadolu Hastanesi’ne götürülen yaşlı adama mide tomografisi çekiliyor. İnce ve kalın bağırsak arasında dalağın altında bir kitle tespit ediliyor. N.Ö. kanser hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çekerken “3 hastane gezdik sonra teşhis konuldu. Neden ilk gidildiğinde gereken yapılmadı” diye soruyor haklı olarak. Tüm bu sürecin hastaya ekonomik maliyeti ise 15 bin TL.

AMELİYAT İÇİN 60 BİN TL ÖDENİYOR

N.Ö. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’nde 40 bin TL’si peşin 20 bin TL’si taksitli olmak üzere 60 bin TL’ye ameliyat ettiriyor babasını. Ameliyat sonrası hastaneden eve döndükten 3 gün sonra ise yaşlı adamın dikişlerinde meydana gelen problem nedeniyle taksi ile Silivri’den Bakırköy’e gelmek zorunda kalıyorlar. Daha sonrasında ise Silivri’ye dönen N.Ö. ve babası idrar sondasındaki bir problem nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’ne gidiyor ve acilin sarı alanında 1460 TL’lik müdahale ücretini ödeyene kadar yaşlı adama müdahale edilmiyor. Müdahale sonrası özel ambulansla 350 TL ödeyerek evlerine dönüyorlar.

KANSER İLACI İSTANBUL’DA HİÇBİR ECZANEDE YOK

2 ay sonra yaşlı adamın yapılan kontrollerinde ise, kanserin karaciğere sıçradığı ve 2 cm metastaz oluştuğu tespit ediliyor. Pet çekimi ve MR için toplamda 5 bin 550 TL ödemek zorunda kalıyorlar. Hastanın 87 yaşında olması nedeniyle ışın tedavisi ve kemoterapi riskli bulunurken ilaç tedavisi uygulanıyor. 3 kutu ilaç yazılıyor ancak kutusu 1360 TL olan ilaçlara İstanbul’da hiçbir eczanede ulaşamıyorlar. Sosyal medyada çarşı grubunun da aracılığıyla Tekirdağ ve Ankara’da ilacı bulup tedaviye başlıyorlar. 3 ay tedavi sonrası aralık ayında metastazın 8 cm’e ulaştığı tespit ediliyor. Ocak ayına gelindiğinde ise metastazın 12 cm’e çıktığı tespit ediliyor.

YAŞAYACAĞI KADAR YAŞAMIŞ DENİLİYOR İDDİASI

Karaciğer ameliyatı için riskli grupta bulunan hasta için işlem yapılamazken N.Ö’ye metastazı kesecek makasın devlet hastanesinde bulunmadığı özelden kiralandığı ve sadece makasın 10 bin TL olduğu belirtiliyor. Son bir umutla Marmara Araştırma hastanesine başvuran N.Ö’ye iddiaya göre, “Babanız yaşayabileceği kadar yaşasın, zaten Türkiye’de erkeklerin yaş ortalaması 71. Babanız 87 yaşında. Yaşayacağını yaşamış” cevabı veriliyor.

“KENDİ İMKANLARIMLA YARDIM TOPLAMAYA ÇALIŞIYORUM”

Modern tıpta çarelerin tükenmesi üzerine N.Ö. babası için 100 günlüğü 11 bin 200 TL olan bitkisel tedavi yöntemini seçiyor. Tedavi sonrası babasının günlük aktivitelerinde düzelmeler olduğunu belirten N.Ö., “Bulgaristan’daki evi sattıktan sonra buradan ev aldık. Geriye kalan 4-5 bin Euro ise hastane masraflarında bitti gitti. Babamın sadece Bulgaristan’dan aldığı 6 bin TL emekli aylığı var. Onu da banka 3-4 seferde veriyor, tek seferde vermiyor ve yaklaşık 200 Euro banka komisyonuna gidiyor. Babamın kolonozkopi torbası, bezi, aparatları vs. toplam aylık gideri 1500 TL, faturalarımız 1500 TL. Artık babamın masraflarını karşılamakta zorlanıyorum. Kendi imkanlarımla yardım toplamaya çalışıyorum” dedi.

“YARDIM YAPILMAMASI TESPİTİ YAPILMIŞ”

Bunun dışında çeşitli kurumlardan bazı yardımlar aldığını ifade eden N.Ö., “Silivri Belediyesi kuru gıda yardımı yapıyor, gerekli hallerde araç veriyor, 2 kez 500 lira yardım yaptılar. Kaymakamlık 2 kez biner lira yardımda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na doğalgaz ve elektrik faturası yardımı için başvurdum. Ancak sosyal yardım derneği yapılan incelemede ev üzerimize olduğu için yardım yapılmamasına yönelik tespit yapmış” ifadelerini kullandı.