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Muhalefetten iktidarın seçim erteleme planına kararlı çıkış: Gerekirse sine-i millete dönülür

Muhalefet partilerinin kurmayları 2023 seçimlerinin ertelenmesinin “sivil darbe” anlamına geleceğine vurguladı. Kaynaklar ise "Muhalefet sine-i millete dönmek dahil her türlü mücadeleyi verir” görüşünü paylaştı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 08:27
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AKP'nin seçim erteleme planına karşı muhalefetten kararlı çıkış

Muhalefetten iktidarın seçim erteleme planına kararlı çıkış: Gerekirse sine-i millete dönülür
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Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen depremler sonrası yaşananlar gerekçe gösterilerek 2023 seçimlerinin ertelenme ihtimali gündem oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutları yenilemek için bir yıl süre istemesinin ardından başlayan seçimi erteleme tartışmasında muhalefet kurmayları kararlı.

Muhalefet partileri kurmayları ise olası bir ertelenmenin “sivil darbe” anlamına geleceğine dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberinbe göre, kurmaylar, “Erdoğan çıkıp bir yıl yetmedi derse ne olacak? O süre de mi beklenecek? Zaten sen yapamadığın için gideceksin ve yapabilecekler gelecek” dedi.

Seçimi erteleyebilmenin tek yolunun anayasa değişikliği olacağını belirten kaynaklar, “Bunun için 400 milletvekili üzerinde desteğe ihtiyaçları var. Bu destek de çıkmaz. Seçimleri ertelemeyi denerlerse muhalefet sine-i millete dönmek dahil her türlü mücadeleyi verir” görüşünü paylaştı.

“SİVİL DARBE”

Bunun bir “sivil darbe” anlamına geleceğine dikkat çeken parti kurmayları bir yıl erteleme kararına karşı kararlı bir duruş gösterdiklerini ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçimlerin ertelenmesi tartışmalarına ilişkin, iktidarın genel seçimleri 2024 yerel seçimleriyle birleştirme planı olduğunu söyledi.

ANAYASA ÇİĞNENİYOR

Uysal, sosyal medya paylaşımında “Erdoğan’ın ‘Bana bir yıl verin’ sözünden anladığımız, 18 Haziran 2023 seçimini YSK eliyle ‘seçmen kütüklerinin fiili imkânsızlık nedeniyle hazırlanamaması’ gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek. Çünkü seçime yönelik tüm popülist kurgusu bozuldu. AKP açıkça anayasayı çiğnemek niyetindedir. Anayasayı ihlalin yapıtaşları döşeniyor” ifadelerini kullandı.

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