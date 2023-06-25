AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya

Tokat’ın Günçalı Köyü'nde 50 bin dönüm alanda maden arama ruhsatının aylar önce verildiği ortaya çıktı. Bölge halkı maden çalışmalarının başlamasıyla beraber 25 köyü tarımsal sulama açısından besleyen barajın zehirlenmesinden endişeli.

AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

HLC Değerli Madenler şirketine Tokat’ın Günçalı Köyü'nde maden arama izni verildiği aylar sonra ortaya çıktı.

Nisan ayında firmaya değerli kıymet arama yetkisinin verildiği belirtilirken arama yapılacak 50 bin dönüm arazisinin büyük kısmı ormanlık araziden oluşuyor. Kısmen tapulu arazilerin de bulunduğu alan içerisinde bölge halkının yılda bir kez toplanıp etkinlikler düzenlediği ve kurban kestiği Çal Baba Türbesi de bulunuyor.

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“ŞİRKETE ARAMA İZNİ VERİLMİŞ”
Konuyla ilgili bölge halkı adına Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan Alimşan Kablan, “Şirkete arama ruhsatı verildiğine ilişkin bilgiye yeni ulaştık. HLC Değerli Madencilik ile Zenit Madencilik bölge için ortaklık oluşturmuş. Çalışmalar 2-3 yıldır devam ediyormuş ancak 2-3 ay önce fark ediliyor yapılan çalışmalar. Kaçak olarak toprak alıp analiz yağmışlar köylünün bundan haberi yok. Aldığımız duyumlara göre bakır diye başlamışlar ancak altının çok büyük bir alanı kapsadığı ortaya çıkmış” dedi.

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“25 KÖYÜN BESLENDİĞİ BARAJ ZEHİRLENECEK”
Alanın bölge halkı için manevi değerleri de barındırdığına dikkat çeken Kablan, “50 bin dönüm araziyi kendi aralarında pay etmişler ancak arazi içinde 2 bağımsız ormanlık alan, tarım arazileri, türbe ve köy mezarlığı bulunmakta. Eğer bu alanda siyanürlü madencilik yapacaklarsa ırmak yoluyla bu pislik Güzelce Barajı’na akacak. Güzelce Barajı ise, Artova bölgesinin tarım alanını besleyen bir baraj. 25 köyün tarım arazileri bu barajdan besleniyor” ifadelerini kullandı.

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27 HAZİRAN’DA VALİLİK ÖNÜNDE
Kablan ayrıca, 27 Haziran’da saat 11.00’da Tokat Valiliği önünde konuyla ilgili basın açıklaması yapacaklarını aktardı.

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Konuyla ilgili CHP Grubu Meclise soru önergesi de verdi.

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