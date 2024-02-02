AKP’nin yeni helal torpil sistemi hızla yayılıyor!

“Minareyi çalan kılıfını hazırlar” diye çok güzel bir atasözümüz var!

AKP, 21 yıldır bu atasözüne hayat verdi!

Tüm yaptıkları hukuksuzlukları, demokrasi karşıtı eylemlerine hep bir kılıf buldular!

Dini motiflerle süslemeyi de ihmal etmediler her seferinde!

Ülkede 21 yılda torpil yapılmadık alan bırakmadılar!

Tabi bunu da dini motiflerle süslemeyi ihmal etmediler!

Yeni dönemde torpilin adı “Helal torpil” dönemi artık!

Artık eskisi gibi uzun uzun listeler yayınlamıyorlar!

A4 kağıdı ziyan etmiyorlar, ne de olsa israf haram!

Yarışa katılan adayların puanlarının yer aldığı ve yapılan torpilin açık açık deşifre olduğu sistem yerine artık “helal torpil” sistemi işliyor!

Yeni sistemde Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu da kılıf olarak kullanıyorlar!

Yeni sistem şöyle işliyor:

Aday üniversitenin sitesinden başvurusunu yapıyor. Yine aynı sistem aracılığıyla sonuç açıklama döneminde sonucunu öğrenebiliyor!

Tıpkı ÖSYM sistemi gibi, açılan ilana ilişkin sisteme giriş yapıyor,

TC’sini ilgili alana girdikten sonra adayın karşısına kazanıp kazanamama durumu çıkıyor!

Tabi torpili olmayan bir adaysa, karşısında şu yazıyor:

HAK KAZANAMADINIZ!

Peki kim kazandı?

Bunu sadece o kadroyu kazanan aday görebiliyor!

“Kaç puanla kazandı, mülakattan kaç aldı?” bunu bilen yok elbette!

İşte şeffaf yönetim anlayışı!

“Kişisel Verileri” koruyorlarmış, KVKK kapsamında bu uygulamayı seçmişler!

“Torpilin üstünü örtüyoruz” diyemiyorlar, “kanun” diyorlar işte!

Yüksek Lisans ve Doktora alım sürecinde de aynı sistem işliyor artık!

Üniversiteler bir bir bu sisteme geçiyor!

Bu sisteme son geçen üniversite ise Kocaeli Üniversitesi oldu!

Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün duyurular kısmında belirtilen esaslara göre, artık adaylara ilişkin (asıl/yedek/ kazanan/kazanamayan adaylar) tüm sonuçlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında başvuru sistemi üzerinden ilan edilecek, ayrıca liste duyurulmayacak!

Sistem devletin her kurumunda peyder pey uygulanmaya başlanacak anlaşılan!

Ancak, hakim, savcı ve avukatlar gibi cübbesinde düğme olmayan akademisyenlerin yuvası üniversitelerimizde bu sistemin başlatılması, cübbeye eklenen düğmedir!

Bu torpil sistemine ilk direneceklerin ülkenin önde gelenleri olan akademisyenler olacağı düşünüldüğünde, sistemi buradan başlatarak cübbeye eklenen düğmenin iliklenmesini de istiyorlar!

Bu sisteme geçen her kurumu tek tek yazacağım!

Tarihe not olarak kalsın!