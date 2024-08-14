AKP’ye katılacağı iddia edilen vekil ile ilgili bomba iddia. Her an yönünü CHP’ye dönebilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’ye katılacağı iddia edilen vekil ile ilgili bomba iddia. Her an yönünü CHP’ye dönebilir

AKP'nin 23. kuruluş yıl dönümü için yapılacak törende partiye katılacağı iddia edilen bir isim ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

31 Mart yerel seçimlerinde yaşadığı yenilgiyle tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna geriliyen AKP'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor. Bugün, AKP’nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, farklı partilerden önemli isimlerin partiye katılacağı kesinleşti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye yeni isimlerin katılacağını doğruladı. Dağ'ın bu açıklamaları, kamuoyunda AKP'ye kimlerin katılacağına dair merakı artırırken, siyasal iletişim uzmanı Ferhat Murat, olası katılımlarla ilgili tahminlerini paylaştı.

TV100 canlı yayınında konuşan Murat, İYİ Parti’den istifa ettikten sonra AKP’ye katılacağı iddiaları ile gündeme gelen Adana Milletvekili Bilal Bilici’ye dair bomba bir iddiada bulundu.

bilal-ghva.webp

'BİLAL BİLİCİ CHP'Yİ İSTİYOR AMA...'

Murat, kulislerde Bilal Bilici'nin isminin de konuşulduğunu aktararak, “Kendi kanaati CHP'ye geçmek yönünde ancak babası AK Parti'ye geçmesini istiyor. Çünkü geçmişte bir belediye başkan adaylığı var. Dolayısıyla babasının blokesiyle karşı karşıya bir taraftan da” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Merkez Bankası'ndan flaş hamle. Artık o piyasada da işlem yapılacak
Flaş... Flaş... DEM Parti’den AKP’ye iki transfer
Yeniden Refah’tan AKP’ye nota gibi uyarı
AKP’nin ilk vekil transferi İYİ Parti’den oldu: Ben zaten AK Partiliydim
Son Haberler
Başakşehir'de yangın Gündem
Başakşehir'de yangın
Sultangazi'de düğün salonundaki saldırı: 9 gözaltı Gündem
Sultangazi'de düğün salonundaki saldırı: 9 gözaltı
Euro Bölgesi büyüme rakamları açıklandı Ekonomi
Euro Bölgesi büyüme rakamları açıklandı
Hatay'da kafasını bidona sıkıştıran köpeğe itfaiye yetişti Yerel Haberler
Hatay'da kafasını bidona sıkıştıran köpeğe itfaiye yetişti
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi düştü Ekonomi
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi düştü
TOKİ'nin Hatay'daki dev ihalesini Sarayları yapan firma kazandı. Emekliye yok yandaşa var Gündem
TOKİ'nin Hatay'daki dev ihalesini Sarayları yapan firma kazandı. Emekliye yok yandaşa var
Su kullanımına kısıtlama getirildi Dünya
Su kullanımına kısıtlama getirildi