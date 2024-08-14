AKP’ye katılacağı iddia edilen vekil ile ilgili bomba iddia. Her an yönünü CHP’ye dönebilir

31 Mart yerel seçimlerinde yaşadığı yenilgiyle tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna geriliyen AKP'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor. Bugün, AKP’nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, farklı partilerden önemli isimlerin partiye katılacağı kesinleşti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye yeni isimlerin katılacağını doğruladı. Dağ'ın bu açıklamaları, kamuoyunda AKP'ye kimlerin katılacağına dair merakı artırırken, siyasal iletişim uzmanı Ferhat Murat, olası katılımlarla ilgili tahminlerini paylaştı.

TV100 canlı yayınında konuşan Murat, İYİ Parti’den istifa ettikten sonra AKP’ye katılacağı iddiaları ile gündeme gelen Adana Milletvekili Bilal Bilici’ye dair bomba bir iddiada bulundu.

'BİLAL BİLİCİ CHP'Yİ İSTİYOR AMA...'

Murat, kulislerde Bilal Bilici'nin isminin de konuşulduğunu aktararak, “Kendi kanaati CHP'ye geçmek yönünde ancak babası AK Parti'ye geçmesini istiyor. Çünkü geçmişte bir belediye başkan adaylığı var. Dolayısıyla babasının blokesiyle karşı karşıya bir taraftan da” ifadelerini kullandı.