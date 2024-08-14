AKP’nin ilk vekil transferi İYİ Parti’den oldu: Ben zaten AK Partiliydim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’nin ilk vekil transferi İYİ Parti’den oldu: Ben zaten AK Partiliydim

İYİ Parti eski İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, "Ben zaten AK Partiliydim. Yeniden yuvama dönüyorum" sözleriyle AKP'ye katılacağını duyurdu.

AKP'nin bugün Ankara'da gerçekleştireceği 23. yaş kutlamalarında bazı yeni isimler de partiye katılacak.

İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili seçildikten sonra partiden istifa eden Seyithan İzsiz, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim" dedi.

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İYİ Parti'nin merkezde konumlanamadığını belirten İzsiz, "Şüphesiz amacımız İYİ Parti'nin merkezde konumlanacak bir konuma gelebilmesiydi. Fakat geçen sürede bunun mümkün olamayacağı kanaati hasıl oldu. İstifamdan sonra yuvamızdan davet söz konusu oldu. Bundan sonra ailemizin içinde memlekete hizmet yolculuğuna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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