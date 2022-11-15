Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 56 yatak kayboldu. ''Allah'tan hastane kaybolmamış''

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 140 hasta yatağının kaybolduğu iddia edildi. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, kayıp yatak sayısının 140 değil 56 olduğu açıkladı. CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, "Geçerken baktım, Allah’tan hastane kaybolmamış, iki bina da yerinde duruyor. Çünkü iddialar o kadar vahim ki bir gün gittiğimizde binayı bulamazsak hiçbiriniz şaşırmayın" dedi.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 140 hasta yatağın kaybolduğu iddiası üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"56 YATAĞIN KAYBOLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

"Eski hastaneden yeni hastaneye taşınma sürecinde meydana gelen durum sonrasında, Valilik makamının 18.06.2021 tarih ve 471 sayılı onayı ile görevlendirilen muhakkik tarafından gerekli inceleme yapılmış ve 56 adet yatağın kaybolduğu tespit edilmiştir. İnceleme neticesinde tespit edilen eksik hasta yataklarının bedelleri ilgili kişilere müştereken ve müteselsilden rücu edilmiş, ayrıca iddialar hakkında Bakanlığımız ve Valiliğimiz tarafından idari, adli makamlarca ise adli süreç devam etmektedir."

"ALLAHTAN HASTANE KAYBOLMAMIŞ, İKİ BİNA DA YERİNDE DURUYOR"

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ise konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hastaneyle ilgili biliyorsunuz biz hem yolsuzluk davalarını gündeme taşıyoruz hem de bu konuları takip ediyoruz. Yine yeni iddialar var, kaybolan yataklarla ilgili. Geçerken baktım, Allah’tan hastane kaybolmamış, iki bina da yerinde duruyor. Çünkü iddialar o kadar vahim ki bir gün gittiğimizde binayı bulamazsak hiçbiriniz şaşırmayın.

Ben, bu yolsuzluklar ile ilgili yaptığım son basın açıklamasında, ‘Niye bu sorumlu arkadaşlar görevde’ diye sormuştum. O günden bugüne hâlâ bir gelişme olmadı. Yeni iddialar var, anlaşılan yeni iddialar daha gelecek. Bu kadar iddiaya rağmen dönemin il sağlık müdürü soruşturmanın içinde yok. Dönemin başhekimi terfi ettirildi, bu iddialardan sonra daha üst düzeye getirildi. Bu terfileri yapanlar ya da bunları bu görevde tutanlar, bu yapılan usulsüzlüklerin hem sorumlusudur hem de onlar da gün geldiğinde bunlar gibi bununla ilgili bedel ödemeye devam eder.

Bir kez daha sesleniyoruz; bu kadar iddianın olduğu bir yerde sorumluluk makamındaki bu arkadaşlarımızı biz memuriyetten atın demiyoruz, o görevinden alın. Soruşturma sonuçlandığı zaman, aklandığı zaman, suçsuz bulunduğu zaman gene aynı görevlere getirmenizde hiçbir mahsur olmaz ama soruşturmanın selameti için bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bunların görevden alınması lazım."