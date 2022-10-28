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AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı

AKP'li Aksaray Belediyesi, sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı “29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutladı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 20:56
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AKP'li Aksaray Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nı yanlış kutladı

AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
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Aksaray Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün sosyal medya hesaplarında yayınladığı kutlama videosunda, “29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” denildi. Kutlama videosunun, belediyenin sosyal medya hesaplarında bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırıldığı görüldü.

Aksaray Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı “29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlaması kentte tepkilere neden oldu.

"29 EKİM, CUMHURİYET BAYRAMI’DIR"

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu bir ironi mi, yapılan bir cehaletin böyle ironi aracılığıyla giderilmesi mi, bilmiyorum. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramıdır. 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’dır, 30 Ağustos, Zafer Bayramı’dır. 29 Ekim de Cumhuriyet Bayramı’dır. Öncelikle belediyedeki arkadaşlarımıza bunu anlatalım.

Anadolu’da güzel bir söz vardır, 'namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz' diye. Bu tip bayramlarımız, milli bayramlarımız, Cumhuriyet’le özdeşleşen bayramlarımız genelde iktidar ve onun aparatları tarafından çok önemsiz bulunduğu için, grup başkanvekilleri Mahir Ünal bunu izah etti, Cumhuriyet’le birlikte toplumumuzun cahil kaldığına benzer zırvalamalarda bulundu, bu da aslında bu zihniyetin kalıntısı olabilir. Peşinen bir hüküm vermek istemiyorum ama 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı’dır. Bunu Sayın Belediye Başkanımız ve kadrosu öğrensin. İroniyse neden ben retweet yaptıktan sonra paylaşımlarını sildiler? Aslında bunun bir ironi olmadığını, baltayı taşa vurduklarını fark ettiler, sonra da… Koskoca belediye, bunun personeli, 29 Ekim’in Çocuk Bayramı olmadığını bilmez mi? Neresinden baksan tutarsız, neresinden baksanız cahilce bir anlayış. Daha önce de AK Parti'nin değişik belediyelerinde yaşanmıştır. Ben, benzer uygulamaların bir tezahür olarak görüyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı belediye başkanımıza da öğretecek şekilde, tüm ulusumuzun bayramını kutluyorum."

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