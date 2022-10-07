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AKP'li Belediye Meclis Üyesi arazisinde kenevir bulunduğu için gözaltına alındı

Aksaray Eskil ilçesinde Kaputaş Yaylasında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda üç kişiye ait olduğu belirlenen; aralarında AKP Eskil Belediye Meclis üyesi Abdullah G.’ye ait olan arazinin de bulunduğu mısır koçanları arasına gizlenmiş 483 kök kenevir bitkisinin, tarla sahiplerinin evinde yapılan aramada ise 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 18:48
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AKP'li Belediye Meclis Üyesi arazisinde kenevir bulunduğu için gözaltına alındı

AKP'li Belediye Meclis Üyesi arazisinde kenevir bulunduğu için gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalarda Eskil ilçesinde Kaputaş Yaylasında bulunan mısır tarlalarında kenevir bitkisi yetiştirilerek kubar esrar üretimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. 3 kişiye ait olduğu belirlenen aralarında AKP Eskil Belediye Meclis Üyesi Abdullah G.’ye ait olan arazinin de bulunduğu mısır koçanları arasına gizlenmiş 483 kök kenevir bitkisi, tarla sahiplerinin evinde yapılan aramada ise 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından yapılan çalışmada, arazilerde ekim yapan Abdullah G. (52), Dursun Y. (26) ve Tahir Y. (46) isimli şahıslar takibe alındı. Komandolarla birlikte mısır tarlalarında yapılan operasyonda, mısır koçanları arasına gizlenerek yetiştirilmiş 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Takibe alınan 3 şahsın evine de operasyon yapan jandarma, 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda aralarında bulunan AKP Eskil Belediye Meclis Üyesi Abdullah G. ve 2 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda ayrıca 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. 1 gün göz altında kalan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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Curcuna kamil
7.10.2022 19:11
şaşırdık mi ?  
 
Ceyhan
7.10.2022 18:53
Dış güçlerdir.  
 
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