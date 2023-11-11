Akşener Bahçeli’ye neler söyledi, Akşener ağzını kapatarak konuştu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Anıtkabir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. Törende İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teması dikkat çekti.

Bahçeli ve Akşener, Atatürk’ün manevi huzuruna çıktıktan sonra yan yana merdivenlerden indi. Akşener, Bahçeli’ye söylediği ifadeler duyulmaması için eliyle ağzını kapattı. Bahçeli ise tebessümle karşılık verdi. Merdivenlerin bittiği noktada ayrılan iki liderden Akşener, Bahçeli’ye “Hayırlı günler” diledi. Akşener’in ardından İYİ Partili kurmaylar da Bahçeli’nin elini sıktı.

29 EKİM’DE DE BİRLİKTE GÖRÜNTÜ VERMİŞTİ

Akşener’le Bahçeli 2022’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da birlikte görüntü vermişti. İkili 100.yıla denk gelen geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı’nda da Anıtkabir’de yan yana yürümüştü.

İKİ LİDER ARASINDA GEÇMİŞTE YAŞANAN ATIŞMALAR

2016’da MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, 2017 yılında İYİ Parti’yi kurmuştu. Akşener, İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren MHP lideri Bahçeli ile birbirlerine yönelik sert açıklamalarıyla gündeme geldi.

Akşener, 2017 yılında attığı bir tweette, “Bizlere “nesebi gayri sahih”, “hayvan” gibi hakaret eden “yiğitler” Sn Bahçeli’nin istiskal edilmesi karşısında diliniz lal mi oldu?” dedi.

2020 yılında ise Bahçeli, Akşener’e “Geri dön” çağrısı yaptı. Akşener ise Bahçeli’nin bu çağrısına Twitter’dan, “Genel Merkez’deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum” mesajı atarak yanıt verdi.

Akşener, iki yıl önce grup toplantısındaki konuşmasında kendisine “Fosforlu Meral” diyen Bahçeli’ye, “Nefret nöbetine girmiştir. Bir kadına bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir. Pervasızlığından ve pişkinliğinden biz hicap duyduk, ama o duymadı” yanıtını verdi.

İki lider, 2023 Genel Seçimleri öncesi öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde de karşı karşıya gelmişti. Bahçeli’nin Millet İttifakı’na yönelik kullandığı “Bu hainler vücutlarına mermi alırlar” ifadesine Giresun’da düzenlenen mitingde yanıt veren Akşener, “Böyle seçime gidiyoruz demek. Demek ki Sinan Ateş böyle katledildi” yanıtını vererek cinayette Bahçeli’yi suçladı.

Liderler arasında İsrail-Filistin çatışmalarında da sert konuşmalar yaşandı. Akşener, “Devletim istesin, milletim destek versin, şartlar da öyle gerektirsin, Gazze’deki çocuklara kol kanat germek için yola revan olmazsam namerdim” diyen Bahçeli’ye “Devlet insanı kendi kafasına göre racon kesemez” ifadesiyle yanıt verdi. (TELE1)