Akşener emekliler için Erdoğan'a seslendi. ‘Bu gece karar versen sabah uygulanır’

İsmail Akyol - Çorum / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime 2 gün kala, şehir ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Çorum’da vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, daha sonra iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, bütün İYİ Partililerden bir ricası olduğunu belirten Akşener, “Mutlaka sandıklara sahip çıkacaksınız. İlla görevli olmanız gerekmiyor, oy kullandığınız sandıklarda eğer bir İYİ Partili göremediyseniz orada siz kendinizi görevli ilan edeceksiniz. Erkek ve kadın arkadaşlarımdan eşlerini, annelerini, babalarını, kardeşlerini ikna etmelerini rica ediyorum.

Bu hür ve müstakil olarak girdiğiniz seçim; İYİ Parti olarak 6 yıldır bir büyük mücadelenin neticesinde kendi kendimizi özü başımıza milletimizin tartısına koyduğumuz bir seçim. Bu seçimde iktidar değişmeyecek ama bu seçimde yerel yönetimlerde İYİ Partililerin kazandığını bir yerel yönetim anlayışında; bambaşka, yepyeni, çalmayan, çaldırmayan, kutuplaştırmayan, kucaklayan bir yönetim anlayışı ile İYİ Belediyecilik yapılacağına kefilim” diye konuştu.

“MİLLETİMİZ 2028’DE İYİ PARTİ’Yİ İKTİDAR YAPACAK”

Bu seçimde İYİ Parti olarak milletin tartısından gönül rahatlığı ile çıktıklarında; bütün gençler, kadınlar, emekliler, çiftçiler, köylüler, atanamayan öğretmenler, mülakatzedelerin her birinin nasıl muhalefet nasıl yapıldığını göreceğini belirten Akşener, konuşmasının devamında, “Muhalefet nasıl milletin sesi olur ve iktidarı size hizmet etmeye mecbur bırakırmış bütün milletimiz bunu görecek ve 2028’de İYİ Parti’yi iktidar edecek. İYİ Parti dışından misafir olarak gelerek kardeşlerimden de şunu rica ederim; tutun elimi, verin gücü bakın nasıl bir muhalefet yapılırmış, nasıl iktidar sesinizi duyup tıkır tıkır haklarınızı verirmiş hep beraber göreceğiz” dedi.

Akşener, konuşmasının şöyle sürdürdü:

Ben 3 yıl esnaf gezdim. Hiçbir siyasinin bildiğini zannetmiyorum, ben de bilmiyordum. Ağrı’da bir eczanede veresiye defteri olduğunu öğrendim. O günden beri bütün eczanelere girdiğimde soruyorum, meğer herkesin bir veresiye defteri varmış. Bunu herhangi bir siyasetçinin bildiğini zannetmiyorum. Uzun zamandır birbirimizden uzaklaştığımız için, birbirimizin adına konuşamadığımız için, aynı apartmanda şuculuk buculuk üzerinden selamı sabahı kestiğimiz için sizin sesiniz duyulmuyor.

Siyasetçiler çok kolay oy alıyor netice itibariyle siz çırak çıkıyorsunuz. Bu esnaf gezilerinin ana unsuru; milletin veli nimet olduğunu ben başta olmak üzere bütün siyasilere duyurmaktı. Esnaf dükkanlarında müşteri veli nimettir. Siyaset esnafı milletimizin veli nimet olduğunu unuttu ve unutturdu. Ben bu 3 yıllık gezinin neticesinde EYT’nin çözülmesine katkıda bulundum.

Sizden öğrendiğim için anlattım, milletvekili arkadaşlarım meclise getirdiler ve ben hangi konuda ihtiyaç sahibi bir grup varsa onun temsilcisini milletin kürsüsü dediğimiz meclis kürsüsüne getirdim ve konuşma yaptırdım. Oralarda iktidara bağırmadık. Bizim partiyi övmedik. Sadece o insanların ihtiyaçlarının ne olduğunu konuştuk. Siyasetçileri siz tasnif edersiniz.

Demokraside her şeyi tartışabilirsiniz ancak bir şeyi tartışamazsınız dedim; hür irade ile sandığa atılmış oyların sayımından çıkan sonucu tartışamazsınız. Onu beğenmeme hakkınız yoktur. Bu sandık sonuçlarında 2023’te bana dediniz ki; “Ey İYİ Partinin Genel Başkanı Meral Akşener, sen muhalefet oldun. Sen bizim avukatımız olacaksın”. İktidara da; “ Ey Tayyip Erdoğan ve AK Parti sen de iktidar olacaksın, hizmet edeceksin”. Tam bir buçuk aydır 50 noktada program yaptım hem de bedensel çalışma olarak. Ben bir toplantıya gidip, miting yapıp oradan öbür tarafa gitmedim. Gittim o şehre, gitmem gereken ilçeye gittim, esnaf gezdim tamamen bedensel bir çalışma yaptık. Bu seçime esnasında rekabet edilebilsin diye 3 konu var; birincisi emeklilerin durumu.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI ASGARİ ÜCRET KADAR YAPACAKSIN”

Konuşmasının devamında bir kez daha emeklilerin sorunlarını dile getiren Akşener, “10 bin TL emekli maaşı alan bir kardeşim benim Çorum’da da açtır, Çankırı’da da açtır, Edirne’de de açtır” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Erdoğan’a ve emeklilere seslendiğini belirterek, bunu çok dillendirdiği için kendisiyle dalga geçildiğini ancak bugün Türkiye’de emeklilerin durumundan daha önemli bir konunun olmadığının altını çizdiği Akşener, konuşmasının devamında "İnsanlar aç. Sn Erdoğan her şey 2 dudağının arasında bu gece karar versen sabah uygulanır. En düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın. 11 bin TL seyyanen zam vereceksin. Bayram ikramiyesini 7 bin TL’ye çıkaracaksın. İkincisi; 100 bin öğretmen tayini. Hepimiz dedik ki; öğretmenleri tayin edeceğiz ama bugün herkes bu sözünden vazgeçti. 100 bin öğretmen tayin edeceksin Sn Erdoğan. Etmezsen ben meslektaşlarımın oylarına talibim. Bu hakkı da söke söke alacağım" diye konuştu.

“BENİM İÇİN ESAS OLAN MİLLETTİR”

Üçüncü konu ise mülakat meselesi olduğunu belirten Akşener, mülakatın herkesin acısı olduğunu dile getirdi. Bunu da kaldıracaklarını 2023 seçimlerinde hep birlikte söylediklerini anımsatan Akşener, “Gereğini yapmak zorundasınız. Diyorlar ki; para yok. Suriyelilere para buluyorsun arkadaş. Afganlılara, Türkiye’yi soyanların vergilerini ortadan kaldırmaya para buluyorsun arkadaş. Emekliye de vereceksin, öğretmeni de tayin edeceksin, mülakatı da kaldıracaksın. Benim için esas olan millettir. Milletin veli nimet olmasıdır. Oy verenin de vermeyenin de o önemi hissetmesidir” dedi.