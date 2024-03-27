Meral Akşener’den Eskişehir’de esnaf ziyareti

Kaynak: Haber Merkezi
Meral Akşener’den Eskişehir’de esnaf ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Eskişehir merkez ve ileçelerde esnaf ziyaretinde bulunarak, partisine ve adaylarına destek istedi.

Kerem Aykıl - Eskişehir / YENİÇAĞ

Eskişehir genelinde il ve ilçelerde esnaf ve vatandaş ile bir araya gelmek için burada bulunan Akşener, ziyaret sırasında esnafı ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Yerel seçimlerde partisine ve belediye başkan adaylarına destek isteyen Akşener, seçim otobüsü ile geldiği Deliklitaş Mahallesi İbrahimkaraoğlanoğlu Caddesi’nde vatandaşları selamladı.

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Meral Akşener’e; Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melih Aydın, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Emine Edizgil, Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Şükrü Ketenci ve İl Başkanı Serdar Ulucan eşlik etti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Akşener; Eskişehir’i İYİ Belediyecilik ile tanıştıracaklarını iddia etti. Vatandaş ile fotoğraf çektirmesinin ardından Akşener, programının ikinci durağı olan Isparta’ya gitmek adına kentten ayrıldı.

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