Liderlerin nerede oy kullanacakları belli oldu. Yerel seçimlere 4 gün kaldı

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere 4 gün kaldı.

61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin olduğu yerel seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak.

34 siyasi partinin adayının yanı sıra bağımsız adayların da yarışacağı yerel seçimlerde, yurt genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimleri için de oy verilecek.

Siyasi parti liderlerinin nerede oy kullanacağı da merak edilen konulardan biri oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi oyunu bir kez daha Üsküdar'daki Saffet Çebi İlköğretim Okulu'nda kullanacak.

İstanbul'da olacak bir başka isim Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da Fatih'te sandığa gidecek.

ÖZEL MANİSA'DA, BAHÇELİ İLE AKŞENER ANKARA'DA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da sandığa gidecek. Özel, oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu’nda kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ankara da olacak.

Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu’nda, Akşener ise Bilkent T Emlak Bankası Ortaokulu’nda oyunu kullanacak.

İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE, MURAT KURUM KAĞITHANE'DE

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ise Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda oy kullanacak.

YAVAŞ ÜMİTKÖY'DE, TURGUT ALTINOK KEÇİÖREN'DE

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı AKP’li Turgut Altınok ise Keçiören'deki Kocatepe İlkokulu'nda olacak.