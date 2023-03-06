Akşener genel merkezden çıktı

Liderlerin buluşması öncesi Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi sonrası üst üste gelişmeler yaşandı.

İşte dakika dakika Ankara'da yaşananlar...

15.05: Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısı saat 16.00'ya ertelendi.

15.03: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti genel merkezinden çıkışını gerçekleştirdi.

14.47: İYİ Parti'den yapılan açıklamada Meral Akşener'in Saadet Partisi'ndeki toplantıya katılmayacağı, başka bir görüşmenin olduğu aktarıldı.

14.46: İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Bir süreç var. Sayın Genel Başkanımız kendisinin de cumhurbaşkanı adaylığı önerisi yaptığı isimleriyle görüştü. Onların cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla değerlendirmesini kendilerine sundu." dedi.

14.28: Açıklamalar sonrası İYİ Parti Genel Merkezi'nde hareketlilik yaşanıyor. Meral Akşener'in binadan çıkışı için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

13.58: Millet İttifakı'nın 14.00'de yapılması planlanan toplantısı 15.00'e ertelendi.

13.57: Mansur Yavaş, "Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Hep birlikte bir araya geldik. Masada yaşananları seyretme imkanımız yok. Ankara ve İstanbul gibi şehirleri kazandık. Deprem felaketinden sonra bu yaraları saracak şekilde halkımızın arzusu. Sayın Genel Başkan'a ilettik. Değerlendirecek." dedi.

13.55: Ziyaret sonrası konuşan Ekrem İmamoğlu, "Bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyi ziyaret ettik. Bugün bu ziyaretimizi sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye'mizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde milletimizin geleceği açısında 6'lı masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Sayın Genel Başkan ile duygularımızı paylaştık." dedi.