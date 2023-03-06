İmamoğlu ve Yavaş’tan Akşener’e ziyareti sonrası ilk açıklama: Milletimizin ayrılığa tahammülü yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyaret etti.

İmamoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmenin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca Millet İttifakı’nın toplantısı bir saat ertelenerek saat 15.00’e alındı.

İmamoğlu görüşmeden sonra şu açıklamayı yaptı:

Bugün bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hanımefendiyi Mansur Yavaş beyefendi ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi değerli genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz 6'lı masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu önemine binaen buradayız.

Yavaş ise şunları söyledi:

Bizler Millet İttifakının belediye başkanlarıyız. Masada yaşananları seyretme imkanımız yok. Hep birlikte bir araya geldik. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu. Biz de görev edindik, bunu sayın genel başkanımıza ilettik.