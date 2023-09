Akşener ‘Kerkük Türk’tür Türk kalacak’ sloganlarıyla karşılandı

GÖKHAN DERE - HÜSEYİN DÜZGÜN - KAZIM ÖZÇAR / BURSA - YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanlığı önünde Akşener'i, Kerkük Bayrağı açarak 'Kerkük Türk'tür, Türk kalacak' sloganları atan İYİ Parti Bursa Gençlik Kolları karşıladı.

Gerçekleştirilen ziyarete, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 27. Dönem İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Bursa İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katılım sağladı.

Burada yaptığı konuşmada, Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Sahili ile dün bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Akşener, "Sahili'nin hepinize selamı var. Yanında olduğumuzu ve olacağımızı kendisine ilettim. Kerkük Türk'tür, Türk kalacak" ifadelerini kullandı.

KERKÜK'TE KARIŞIKLIK

Irak'ın Kerkük kentinde KDP destekçisi bir grup, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkan Arap ve Türkmenlerin kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle Rahimava bölgesinde gösteri düzenledi. Bugün öğleden sonra toplanan göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapattı.

Konuyla ilgili konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının, Petrol Bakanlığına ait olduğunu ve hiçbir partinin orayı siyasi faaliyeti için kullanmasını istemediklerini söyledi.

KDP'ye bağlı guruplar daha sonra Kerkük kent merkezinde güvenlik güçlerine saldırdı. Olaylarda 4 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük'te güvenlik güçlerine saldıran gruplara yönelik operasyon düzenlenmesi talimatını verdi.

YILLARDIR BİTMEYEN DAVA

2014 yılında terör örgütü IŞİD'in ortaya çıkmasının ardından Irak ordusunun Kerkük'teki üslerini terk etmiş, bunun üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, kente konuşlanarak, üç yıl boyunca şehrin kontrolünü fiili olarak ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gerçekleştirdiği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak etme girişiminin ardından, Irak hükümetine bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek Peşmerge'nin varlığına son vermişti.

Irak ordusu, KDP binasını boşaltarak Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı haline getirmişti. Ancak binanın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilmesi hazırlıklarıyla ilgili çıkan iddialar sonrasında, 25 Ağustos'ta Arap ve Türkmenler, Erbil-Kerkük yolunu kapatma eylemi başlatmıştı.

ERŞAT SALİHİ TÜRK BASININA İSYAN ETTİ

Yaşananların ardından Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi Türk basınına isyan etti. Arap basını ve Kürt basınının bölgeyle ilgilendiğini, ancak Türk medyasının duyarsız kaldığını söyleyen Salihi, şunları kaydetti:

Kerkük’teki kriz an be an büyüyor. Kerkük’ün istikrarı, Irak’ın istikrarı demektir, komşu ülkelerin istikrarı demektir. Maalesef bugün kaos daha da büyüdü. Bu kaosun içerisinde dış güçlerin de parmaklarının olduğu görülmektedir. Özellikle PKK terör örgütünün bu eylemlerin içerisinde parmağının olduğu görülüyor. İranlı silahlı güçlerin de burada olması gösteriyor ki artık Kerkük silahlı güçlerin kontrolüne girecektir. Terör örgütlerinin bu bölgede olması bizim için ciddi bir sıkıntıdır. Arap basını, Kürt basını herkes bu konuyla ilgileniyor. Sadece Türk basını bu konuyla ilgilenmiyor. Kerkük bir Türk şehridir. Sizin de an be an burayla ilgilenmeniz lazımdır.

BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı bugün ortak basın toplantısı düzenledi. Salihi'nin açıklamalarının ardından Fidan, "Kerkük’ün huzur istikrarı Irak’ın bütününe etki ediyor. Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Fidan, "Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz. Türkmenlerin haklarının korunması, Irak politikamızın ana politika unsurları arasında yer alıyor. Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.