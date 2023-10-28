Akşener Milli Yükseliş Beyannamesi’ni açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesi'ni paylaşacağı, partisinin 6. kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında Ankara'da bulunan Atatürk Spor Salonu'nda konuştu.

Konuşmasına İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek başlayan Akşener, "Katil Netanyahu'nun yanında duranlar derhal bu haksızlığa, soykırıma, zalimliğe, mezalime son verin. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum; miting yapmak güzeldir, keşke bir hafta önce bir hafta önce yapsaydınız. İç politika malzemesi haline getirmek günahtır ayıptır. Türkiye'nin sağduyulu biçimde Gazze mezalimine son vermesini sağlamaktır" dedi.

"Bizi ABD'nin, İsrail'in yanında konumlandırmaya çalışan ahmaklar" diyen Akşener, "Bu ülkede sizin yönetiminizde Uygurları söylediğim için, onların sesi olduğum için bu ülkede Çin Büyükelçisi tarafından tehdit edilen tek kişi benim" diye konuştu.

"BİRİLERİ GİBİ KOLTUK DÖŞEMESİ ESKİTMEDİK"

Partisinin kuruluşunun 6'ncı yıldönümünü kutlayan Akşener, "İYİ Parti 6 ay dayanmaz diyenlere inat 6 yıldır ayaktayız. Yok olmamızı isteyenler inat kocaman bir aileyiz ve 6 yaşındayız. Biz bu 6 yılı kolay geçirmedik" ifadelerine yer verdi.

Akşener'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dağılmamızı, parçalanmamızı isteyenlere inat kocaman bir aileyiz ve 6 yaşındayız.

Sinmemizi, vazgeçememizi bekleyenlere inat, bugün buradayız, 6 yaşındayız. 6 yılı hiç de kolay geçirmedik. Birileri gibi yan gelip yatmadık. Memleketimizi köşe bucak gezdik.

Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik. Kalkılınca oturulabilir diye asla kalkmadılar. Birileri gibi sırça köşklere kapanmadık. Birileri gibi milletimize üstten bakmadık" diye konuştu.

Bize salon vermediler sokakta yürüdük, yeri geldi kürsümüz bile olmadı ama pes etmedik sandalye tepelerine çıktık yine de milletimizle buluştuk.

Yalanlara, iftiralara göğüs gerdik. Bizim yapışıp kaldığımız koltuklarımız olmadı. Bizim hiç koltuk peşinde pazarlıklarımız olmadı.

Bir taraf nankör ilan ederken diğer taraf cahil olarak niteliyor. Bu topraklar hürdür ve kimsenin tapulu malı değildir. Hiç kimse boyun eğmesini bekleyemez. Hiç kimse bölemz, ayrıştıramaz. Hiç kimse siyasi tercihlerinden dolayı aşağılayamaz, çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Biz bu ülkeyi hakkıyla yönetmek istiyoruz. Bugün buradan Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesi'ni açıklıyoruz.

Bu iki zeminden oluşuyor. Dinamik toplumsal zemin, yani mensubu olduğumuz milletimizdir. Diğer zemin ise fiziki zemindir.

8 Prensibe dayanıyor.

1- Tam bağımsız

2- Milli hakimiyette sürekliliği sağlamak

3- Türk barışını egemen kılmak

4- Türkiye'yi bölgesel güç hakline getirmek

5- Öncü ülke olmak

6- Yatırım, esermaye

7- Hak, adalet, refah, eşitlik"