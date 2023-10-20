Meral Akşener: "Milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?"

İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Serkan Kafkas’ın 'milliyetçi paylaşımlarda bulunduğu' gerekçesiyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

Meral Akşener: "Milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?"

“Sığınmacı karşıtı haberlerde kin ve nefret yaydıkları” iddiasıyla 20 Eylül’de gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı 23 Eylül’de tutuklanmış ve Sincan 2 No’lu L Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.

Gözaltına alınan Aykırı ve Ajans Muhbir’in editörleri Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek ise bugün tutuklandı.

“HAYIRDIR MUHTEREMLER, MİLLİYETÇİLİK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milliyetçi paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Serdar Kafkas hakkında açıklamalarda bulundu. Akşener, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:

“Ülkemizde ‘suç’ kavramı, belli ki yeniden tanımlanıyor.

Bugün, gazeteci gencimiz Serkan Kafkas milliyetçi paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Hayırdır muhteremler, milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?

Bu rezillikten bir an önce geri dönün!

Siz önce uyuşturucu satıcılarının, rüşvetle dışarı çıkarılmasına mani olun!

Türk milliyetçisi gençlerimizin üzerinden de elinizi çekin!”

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