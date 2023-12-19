Akşener resti çekti: Savaş ilanı kabul ediyorum. Partimize operasyon var

Hüseyin Demir / Murat Sarıgöz / Tolga Özdemir / Yeniçağ Uşak

Belediye başkan adayını açıklamak ve bölge istişare toplantısını gerçekleştirmek için Uşak’a gelen Meral Akşener, önce İYİ Parti Uşak il başkanlığını ziyaret etti. Burada Konuşan Akşener, İYİ Parti Uşak Belediye Başkan adayının Muhammed Gür olduğunu açıkladı.

Akşener, “Her şehirde belediye başkan adayımızı tespit edilmiş, üzerinde uzlaşılmış ilçe başkan adayları var ise hepsini beraber o şehrimizde ilan ediyoruz. Başkanımız zaten 2019’da biz Uşak’ta Cumhuriyet Halk Partisi ile ayrı ayrı girmiştik seçimlere. O zaman çok az bir farkla kaybetmişti. 2023te milletvekili adayımızdı. Benzer bir haksızlığa uğradı. Uşak İYİ Belediyecilik işe tanışacak Muhammet gür ile birlikte. Ankara’ya döndüğümde Uşak’ın sorunlarını gündeme getireceğim. Burası bir sanayi şehri . Havaalanına ihtiyaç var. Uşakspor’un sorunlarının giderileceğini de söyleyen Akşener, Hastane sorunu ve diğer tüm sorunlar, belediye eliyle olanlar çözülecek. Çözülemeyecek olanlar ise, 2028’de iktidar olmaya hazırlanan bir parti olarak çözüm üretilmesine katkıda bulunacağız Uşak için” sözlerini kullandı.

Parti binasından ayrılan Akşener Esnaf ziyareti için İsmetpaşa’ya doğru yola çıktı.

Ardından, İYİ Parti Uşak teşkilat buluşması ve aday tanıtımı ve bölge istişare toplantısı ( Uşak, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa) için Ramada Otel’e geçilecek.

Partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde partide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Yerel seçime müstakil girme kararının ardından istifaların peş peşe geldiği Akşener dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Akşener, “Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım” sözlerini kullandı.

“SAVAŞ OLARAK KABUL EDİYORUM"

“Mesela Ankara’yı paylaşmışlar isimlerine kadar. İstanbul’u bilmiyorum. Mesela Polatlı’ya eski Ankara il başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Bunlar CHP’den aday olacakmış. Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı’na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997’de Doğru Yol Partisi’nde yaşadık. Ben bu konuda idmanlıyım. Şu an itibariyle bir savaş olarak kabul ediyorum, varım buyursunlar.”