İYİ Parti’den İBB’deki istifalarla ilgili açıklama. 'Bunun adı operasyon siyaseti'

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu vurgulayan Zorlu, “Ekonomi konusunu açtığımızda gündemimiz değişmiyor: Siyasi iktidarın hatalı politikaları ile derinleşen hayat pahalılığı ve buna asla yetmeyen gelir grupları artık bir gerçeğimiz. Böyle bir ortamda milyonlarca çalışanımız 2024 asgari ücretinin açıklanmasını bekliyor” dedi.

Asgari Ücret Komisyonu’nun bugün ikinci toplantısını gerçekleştireceğini ve büyük ihtimalle bir mutabakata varılamayacağını kaydeden Zorlu, asgari ücretin ve genel olarak ücretlerin yetersizliğini gündemde tutmaya çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından yapılan talihsiz açıklamalara değinmek istediğini söyledi.

“BAŞKASI ADINA UTANMAMIZIN DOZUNU ARTIRDI”

Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın açıklamalarının uluslararası basına da yansıdığına dikkat çeken Zorlu, “Başkası adına utanmamızın dozunu artırdı” değerlendirmesini yaptı.

Her iki açıklamanın da konut ya da barınma kriziyle ilgili olduğuna işaret eden Zorlu, “Sayın Şimşek, altı gün önce sosyal medyadaki bir paylaşımında, konut arzında artışı sağlayan düzenlemelere bağlı olarak özellikle büyükşehirlerde kiraların gerilediğini söyledi. En son Ekim verisi açıklanan kira endeksi, aylık artışın devam ettiğini ancak artış hızında yavaşlama olduğunu söylüyordu. Kasım ayı kiralık ilan ortalama fiyatlarının açıklandığı çalışmada ise kiralarda reel gerilemenin yaşandığını ancak düzeylerin hâlâ oldukça yüksek olduğuna işaret ediyordu. Bu düzeyleri seslendirmek; sorunun boyutunu anlamak, kiralarda düşüş başladı demeçlerinin anlamsızlığını teyit etmek açısından önemli. Şöyle sıralayayım: Kiralık konutların ortalama ilan m2 fiyatı, Türkiye’deki ortalama ücretten de asgari ücretten de emekli aylığında da yüksek durumda” dedi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERKAN’IN AÇIKLAMALARI

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın “İstanbul’da ev bulamadık, müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” dediğini aktaran Zorlu, “Üstelik bunu arkadaş ortamında, dost meclisinde falan da değil; kamuya açık olacağını bile bile bir röportajda söylüyor. Türkiye’nin yabancı yatırıma duyduğu ihtiyacı en çok bilmesi gereken ve bildiğini de düşündüğümüz kişi söylüyor bunu. Önceki pozisyonunda milyonlarca dolar kazanmış ve şimdi de ayda yaklaşık 200 bin TL ücret geliri olan birinin; ‘’İstanbul’da ev bulamadım, annemde kalıyorum’’ demesi mantıklı mı?” diye sordu.

Erkan’ın “Bir kişinin on evi olacağına, on kişinin bir evi olmalı” şeklinde bir cümle de kurduğuna işaret eden Zorlu, “Sayın Erkan büyük ihtimalle bir kişide on ev olacağına, on kişide birer ev olsun demek istedi. Böyle anlamak istiyoruz ama kelimeler önemlidir. Özellikle bir Merkez Bankası Başkanı için yaptığı işin yüzde 90’ı iletişimdir. Hele hele ülkemiz on kişinin birleşip bir ev alamayacağı bir durumdayken, yanlış kelime seçiminiz doğal olarak tepkilere yol açar. Buna hazırlıklı olacaksınız” şeklinde konuştu.

“Ülkemizdeki ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,17 kişi olduğuna göre; Merkez Bankası Başkanı, 3 hane birleşip bir ev almalı mı demek istiyor? Bu açıklama bu şekilde yorumlanabilir.” diyen Zorlu, “Belki de hayat pahalılığından dert yanan Gaye Hanım; ‘Üç hane birleşseniz de ev alamazsınız’ demeye mi getiriyor?” şeklinde konuştu.

Zorlu, “Sayın Başkan Erkan elbette kendi kurumunun yayımladığı verilerinden haberdardır ve ülkemizdeki satılık konut ortalama metrekare fiyatının, Eylül 2023 itibarıyla 29.110 TL’ye çıktığını biliyordur. İstanbul’daki ortalama konutun metrekara fiyatının 43.669 TL olduğunu da. Yani şöyle İstanbul’da 120 metrekara büyüklüğünde bir ev alalım deseniz en az 5,2 milyon TL’yi gözden çıkarmanız lazım. Yani 460 asgari ücret” dedi.

Asgari ücret ya da emekli aylığı üzerinden verdikleri örneklere eleştiri geldiğine işaret eden Zorlu “Oysa TEPAV’ın son araştırması, emek geliri olarak hanesine sadece tek asgari ücret giren yaklaşık 3 milyon ev olduğunu gösteriyor. Özel sektörde çalışanların yüzde 46’sı asgari ücretli statüsünde, diğer bir yüzde 45 ise asgari ücretin üzerinde. Ama 2 asgari ücretin altında ücret kazanıyor. Hâl böyle olunca örnekleri asgariden vermek kaçınılmaz oluyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ise memur ve emekliler için yaklaşık yüzde 50 zam yapmayı düşündüklerini söylediğini aktaran Zorlu, “Ancak TÜİK’in makyajlı verilerine göre enflasyon yüzde 61, ENAG verilerine göre ise yüzde 126 iken, verilecek yüzde 50 zammın vatandaşlarımızın geçimini sağlaması; barınma, beslenme, giyinme, ulaşım ve eğitim giderlerinin karşılanması için yeterli olmadığı ortadadır” ifadesini kullandı.

“EMEKÇİYİ AÇLIKLA İMTİHAN EDER HALE GELDİLER”

Hazırlanan geçinme indeksini gösteren Zorlu, “Bu 2.800 TL öyle mübarek, öyle bereketli bir para ki, örneğin 4 kişilik bir hanenin ay boyunca kira dışındaki harcamalarını bununla karşılamanız lazım. Ücretler öyle bir düzeye geldi ki; işçiyi, emekçiyi açlıkla imtihan eder hale geldiler. Bu yanlış değil. Çünkü yaptıklarının adı olsa olsa alay etmektir.” değerlendirmesini yaptı.

“ENFLASYON NEDENİYLE ZAMMIN ANLAMININ KALMADIĞINI KONUŞACAĞIZ”

İYİ Parti olarak asgari ücrete ilişkin maaş önerilerini dile getirdiklerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, “Asgari ücrete yılda iki defa zam yapılamaz.” şeklindeki açıklamasının ise hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ifade ettiklerini hatırlatan Zorlu, “Buna göre 2024 net asgari ücreti için teklifimiz yılın ilk yarısında 17 bin TL, ikinci yarısında en az 20.500 TL şeklindedir. Ancak yaşam maliyeti o kadar yükseldi ki, bu miktarlar da büyük haneler için bir anlam ifade etmeyebiliyor. Diğer taraftan düşüyor dense de hâlâ yüksek olan enflasyon nedeniyle, birkaç ay sonra zammın bir anlamının kalmadığını konuşacağız.” dedi.

“BUNUN ADI OPERASYON SİYASETİ”

Zorlu basın toplantısının sonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır ve İstanbul’daki istifalar sorulan Zorlu, “Kamuoyunca bazı kesimlerde, bilhassa sosyal medyada köpürtülen haliyle söylüyorum; partimize yönelik çok ciddi bir manipülatif, yer yer planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizde zaman zaman çıkıp bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Diyarbakır örneğinden başlarsak, orada bizim 11 bin 179 kayıtlı üyemiz vardı. Son 1 haftada sadece 525 üye istifası gerçekleşti. Şu teknik detayı da bilmenizi isterim; bu üye sayımıza karşın orada son seçimde yaklaşık 20 bin oy aldık. Bu arada 618 binin biraz üzerinde de ülke genelindeki toplam üye sayımız. Son 10 günlük süreç içerisinde bir kısım istifalar yaşandı ama yeni üye katılımları da oldu. Bunları bir bütün içerisinde değerlendirdiğimizde kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek istiyorum. İkinci bir husus; biz eleştiriye çok açığız. Eleştiri kültürü, kuruluş felsefemizin önemli amaçlarından da bir tanesi. Eleştiri partimizin içerisinde de yaygın ve hakimdir. Genel Başkanımız yapılan tüm toplantılarda da buna açıktır. Bizim içimizden ayrılan arkadaşlarımızın da bize yönelik kayda değer eleştiriler elbette önemlidir. İstanbul örneğinden bahsettiniz; şimdi ilk defa bir şey söylüyorum; İsmi geçen arkadaşlardan biri, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin belediye meclis üyemizi arıyor. ‘Bu akşam bir televizyon kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin” diyor. CHP’li başka bir kişinin ismini vererek ‘Size onunla bir görüşme ayarlayalım’ diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir. Bunun adı eleştiri siyaseti değildir. Elbette partimizden kimsenin gitmesini istemeyiz, elbette haklı eleştirilerle ayrılan arkadaşlarımıza saygımız var. Ama bu bahsettiğim başka bir şey. Bir parti kendi iradesiyle, yetkili organlarıyla, ‘hür ve müstakil bir biçimde rekabet etmek istiyorum’ diyorsa, ‘Türkiye’de üçüncü bir yolun öncüsü olacağım’ diyerek bu kutlu duruşu ortaya koyuyorsa; karşımızda bulacağımız bu davranış mıdır? Bu hangi parti disiplinine, hangi parti samimiyetine yakışır. İsim vermedim çünkü arkadaşımızdan izin almadım. Ancak bu örnek çok önemlidir. Bunun adını operasyon siyaseti olarak adlandırmaktan geri durmayacağım.” dedi.

“İSTANBUL VE ANKARA ÖZEL ÇALIŞMAYI GEREKTİRİYOR”

Ankara ve İstanbul için aday belirleme süreci sorulan Zorlu, “Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Yine bir teknik bilgi olsun diye söylüyorum; şu ana kadar 4 büyükşehir, 7 il, 85 ilçe ve 10 belde de adaylarımızı açıkladık. Yarın Uşak’ta, Cuma günü Nevşehir’de olacağız. Diğer hafta da illerimizde adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. İstanbul ve diğer büyükşehirlerimiz, özel ve kapsamlı bir çalışmayı gerektiriyor. Bunlar olgunlaştıkça sizlerle paylaşacağız. Sadece şu gerçeğin altını çizmek istiyorum; biz cesurlar hareketi adıyla kurulduk, bugüne gelene kadar neleri değiştirdiğimizi en iyi milletimiz biliyor. Biz siyaset kapsının içerisinden; milletimizin sorunlarını çözmek için girdik. Çıkış kapısı da ancak bu mücadele sona erdiğinde son bulacaktır. Ama kapısını şaşıranların bu gerçeği unutarak, içimize yönelik bu saldırıları gerçekleştirmesini de şaşkınlıkla takip ediyoruz” diye ekledi.

‘ARKA KAPI DİPLOMASİSİ’ GÖNDERMESİ

İstifaların “Üçüncü Yol” amacını engelleyip engellemeyeceği de sorulan Zorlu, “Bu elbette bir tercihtir. Bu yolculukta bu mücadeleyi yapmak istemeyen arkadaşlarımız olabilir. Bu anlamda inanın saygı duyuyoruz. Bahsettiğimiz; bizim verdiğimiz kararı farklı ilişkiler yöntemi ile partimize yakışmayacak şekilde, ‘arka kapı diplomasisi’ deniyor ya, farklı yollarla partimize zarar vermeye çalışan anlayışadır. Seçim sürecinde hep birlikte göreceğiz; bu arkadaşlarımızın bazıları acaba hangi görevlere talip olacaklar? Bunları da milletimizin takdirlerine sunuyorum” dedi.

İBRAHİM ÖZKAN'DAN KÜRŞAT ZORLU'NUN İDDİALARINA YANIT

İyi Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşat Zorlu'nun, İbrahim Özkan hakkındaki iddialarına Özkan'dan yanıt geldi. Özkan, Zorlu'ya ve Çanakkale Belediye Meclisi üyesi Ahmet Uslu'ya Whatspp konuşmalarının belgesini yayınlayarak yanıt verdi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Zorlu’nun bu açıklamasından sonra, Çanakkale Belediyesi’nin İYİ Partili Meclis Üyesi Ahmet Uslu da sosyal medyadan bir açıklama yaparak, İbrahim Özkan’ın kendisini arayarak toplu istifaya davet ettiğini ve CHP’li üst düzey yöneticiyle görüşme ayarlayacağını söylediğini iddia etti.

İşte o paylaşım:

İBRAHİM ÖZKAN'DAN FOTOĞRAFLI YALANLAMA

İbrahim Özkan kendisiyle alakalı ortaya atılan iddialara, sosyal medya hesabından paylaştığı bir Whatsapp konuşmasıyla cevap verdi.

Özkan, Zorlu'yu etiketleyerek paylaştığı gönderide, "İlgili meclis üyesinin dün akşam bana attığı mesajı kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Muharrem ERKEK beyle görüşme talebi kendisinden gelmiştir" dedi.