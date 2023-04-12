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Akşener ‘Takipçisi olacağım’ dedi. Erhan Usta, Akşener’le olan konuşmasını anlattı

Samsun Milletvekili ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 13 Nisan Perşembe günü Samsun'u ziyaret edeceği konusunda açıklama yaptı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 19:26
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Akşener ‘Takipçisi olacağım’ dedi. Erhan Usta, Akşener’le olan konuşmasını anlattı

Akşener ‘Takipçisi olacağım’ dedi. Erhan Usta, Akşener’le olan konuşmasını anlattı
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Usta, Genel Başkan Akşener'in ziyaret programlarının ilkini, kurtaran değil kurtulan şehir olan Samsun'da gerçekleştireceğini belirtti.

Konuşmasında, Akşener'in Samsun için kendisinden istediklerine de yer veren Usta, merkezi yönetim bütçesi tarafından yapılması gereken yatırımları tespit etmeleri ve buna ilişkin projeleri oluşturarak takipçisi olacağını söyledi.

Karadeniz ve özellikle Samsun'a özel önem vereceklerini de vurgulayan Usta, İYİ Parti'nin Samsun'da hak ettiği yere taşınması için teşkilatlarının sürekli sahada olmasını istedi.

Son olarak tüm Samsunluları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in buluşmasına davet eden Usta, buluşmanın İlkadım Site Camii önünde gerçekleşeceğini ve bütün vatandaşların davetli olduğunu duyurdu.

TAKİPÇİSİ BEN OLACAĞIM

Meral Akşener’in Samsun için Erhan Usta’dan isteklerini şöyle anlattı:

“Merkezi yönetim bütçesi tarafından Samsun için yapılması gereken yatırımları tespit et ve bunlara ilişkin projelerimizi hemen oluşturalım, bunların takipçisi ben olacağım. Karadeniz’e ve özellikle Samsun’a özel önem vereceğiz. Sıkılmadık el, girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Teşkilatlarımızla sürekli sahada olmanızı ve İYİ Partimizi Samsun’da hak ettiği yere taşımanızı bekliyorum”

BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ DAVETLİDİR

Erhan Usta tüm Samsunlulara çağrıda bulundu: “Cesurlar Hareketinin Lideri, İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 13 Nisan Perşembe günü, saat 13:30’da, İlkadım Site Camii Önünde, siz değerli halkımızla buluşuyor. Bütün vatandaşlarımız davetlidir.”

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