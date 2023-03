Erdoğan canlı yayında Akşener'i hedef aldı. İYİ Partili Usta çok sert cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik açıklamalarına İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan yanıt geldi.

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada cumhurbaşkanının imza yetkisini Hazine'nin ve milletin menfaatlerinden yana kullanması gerektiğini vurgulayan Erhan Usta, “Siz ‘devletin malı deniz’ anlayışıyla etrafınızda millete küfreden iş adamlarını davet usulü ihalelerle ihya etmek yerine, ‘kamu malı tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır yedirmem’ namus anlayışını korumakla mükellefsiniz” dedi.

Erdoğan'ın imar affı ile ilgili açıklamalarını da eleştiren Usta, şunları söyledi:

“MİLLETE KÜFREDENLERİ İHYA ETMEK YERİNE MİLLETİN MENFAATLERİNİ KORUMAKLA MÜKELLEFSİNİZ”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün televizyon kanalında yapmış olduğu açıklamada Genel Başkanımız Meral Akşener’e ithamla, ‘Bugüne kadar yaptığımız her projeyi tartarak, hesaplayarak yaptık’ ifadelerini kullanmıştır. Sayın Erdoğan biz İYİ Parti olarak her zaman projeye değil, ranta karşı olduğumuzu söyledik. Siz Tayyip Erdoğan olarak devlet hizmetinde bulunduğunuz süre boyunca imzanızın olduğu tüm projelerde devletin yani Hazine’nin menfaatlerini gözetmekle sorumlusunuz. Millete hizmet ederken, milletin menfaatlerini korumakla mükellefsiniz. Siz ‘devletin malı deniz’ anlayışıyla etrafınızda millete küfreden iş adamlarını davet usulü ihalelerle ihya etmek yerine kamu malı, ‘tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır yedirmem’ namus anlayışını korumakla mükellefsiniz.

Yap, işlet, devret modeliyle yaptırılan ve Kasım 2012 Zafer Havalimanı 2023 yılında da zarar etmeye devam ediyor. Ocak, şubat dönemine yönelik 219 bin yolcu garantisine karşın yalnızca 7 bin yolcu havalimanını kullanmıştır. Havalimanı yapımı maliyeti 50 bin euro iken 2012- 2023 arasında şirkete yapılan garanti ödemesi 60 milyon euroyu geçmiştir. Osmangazi köprüsü çok daha vahim çok daha büyük. Yaklaşık 13-14 milyar lira maliyetle bir tane değil dört tane Osmangazi köprüsü yapılabilirdi. Yap, işlet, devret modeliyle devletin kasasında bir kuruş para çıkmayacağını savunanların tezi bir kez daha çökmüştür. Devlet zarara uğratılmıştır. Saraya yakın iş adamları ise yap-işlet-devret adı altında ihya edilmiştir. Bu açık bir rant düzenidir. Bu yetimin hakkını yemektir. Bu, milletin menfaatlerini korumak değil, millete hizmet adı altında müteahhitleri zengin etmektir. Bu, işçinin, çiftçinin, memurun emeklerini gasp etmektir.

“PARA KAZANMA HIRSI İNSAN HAYATINA TERCİH EDİLDİ”

Sayın Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamaların satır arasında bir itirafı dikkatimi çekti. Cümle aynen şöyle: ‘İmar affı filan artık düşünemeyiz. Düşünmeye kalırsak şu anda yaşadıklarımızla karşı karşıya kalabiliriz.’ İmar affı yani ruhsata aykırı yapılara müsaade edilmesi, izin verilmesi. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tartışılan en önemli ihmallerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Ruhsata aykırı, kötü yapılmış binaların depremde yıkım etkisini artırdığı bilinmesine rağmen hükümetin düzenlediği imar affıyla felaketin boyu katlanmıştır. Fay hattının üzerinde olan Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da, Erdoğan, imar affının 438 binden fazla ev sahibinin sorunlarını çözdüğünü ifade etmiştir. Rant ve para uğruna göz yumulan imar affı sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, söz konusu af ile devletin elde ettiği gelirin 7 milyar 511 milyon liraya ulaştığını kaydetmişti.

“BİR KEZ OLSUN, BOY AYNASINA BAKARAK VİCDANINIZI ÖNCÜ TUTUN”

Erdoğan ve hükümetinin devleti şirket gibi yöneterek para kazanma hırsı insan hayatına tercih edilmişti. Dün Erdoğan’ın, ‘Artık imar affı yok’ itirafı aslında daha önce yapılan afların yanlış olduğunun da bir ispatıdır. Devletin başı yani sorumluluk makamının bir numaralı yetkilisi olarak çıkardığınız imar affıyla ölen insanların vebali sizin üzerinizdedir. Bu vebalin siyasi karşılığı ise sağ kalanlardan af dilemek ya da helallik istemek değil istifa etmektir. Bir kez olsun memleketin üzerine yağan şerlerden kendinizi mesul tutun. Bir kez olsun dev aynasına değil boy aynasına bakarak vicdanınızı öncü tutun. Bir kez olsun sorumluluğunuzun gereğini hatırlayarak millete vermiş olduğunuz sözü tutun.

“HÜKÜMET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ YOK SAYMAYA DEVAM EDİYOR”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 45 bin öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuştu. Hükümet 5 yıl önce vadettiklerini yine seçime 5 kala yerine getirerek samimi olmadığını göstermiştir. Atama bekleyen 100 bin öğretmen varken sadece 45 bin öğretmen ataması yetersiz kalmış, talepleri karşılamamıştır. Atanamayan öğretmenlerle birlikte eğitim camiasının en önemli sorunlarından birisi de ücretli çalışan öğretmenlerdir. Ücretli öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadrolu ve sözleşmeli öğretmenleriyle birlikte aynı iş yükünü çekmelerine ve aynı görevi üstlenmelerine rağmen özlük haklarındaki eksiklik ve asgari ücretin altında aldıkları maaşla mağduriyet yaşamaktadır. Yaklaşık 500 bin sözleşmeliye kadro veren hükümet ücretli öğretmenleri yok saymaya devam etmektedir.

“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA VE AİLELERİNE GÖRDÜĞÜNÜZ BU AYLIK HAK MIDIR, REVA MIDIR?”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamayla birlikte engelli aylıklarının yeni miktarlarını duyurdu. Buna göre engelli aylığı engel oranına göre bin 594 ile 2 bin 392 lira arasında belirlenmiştir. Sosyal devlet olmanın gereği dezavantajlı vatandaşlarımıza onurlu bir hayat koşulu sağlamaktır. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin; bin 594 kira ya da 2 bin 392 liraya bu pahalılıkta birçok medikal zorunluluğu bulunan bir engelli nasıl masraflarını karşılayabilsin? Engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine gördüğünüz bu aylık hak mıdır, reva mıdır? Zulüm bunun tek adıdır.”

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgenin durumuna dair açıklama yaptı. Deprem bölgesinde yaşanan aksaklıklar sonrası kendisini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yanıt veren Erdoğan şöyle konuştu:

“İP'in başkanı 'Bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar' diyor. Elinizi dilinize dursun. Hayatında inşaat nedir görmemiş. Bunların tepeden tırnağa ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Bunlar deniz kumu değil. Kullanılan demirler çok farklı. Bunlarda hassasiyet var. Harc mikserle pompayla yapılıyor. Özellikle mıcırı kullanarak dört dörtlük yapılıyor. Temel betonlarını bu şekilde atıyoruz. TOKİ bu konularda kendini zaten ispatlamış. Sulak zeminde yapmıyoruz. Burada kullanılan yerler daha çok kaya. Buralarda temelleri atıyoruz. Belediye başkanlığımdan itibaren bu işin içerisindeyim. Bir tane doktor müsveddesi çıkmış konuşuyor. Hayatında acaba senin inşaatla alakan olmuş mu? Biz belediye başkanlığımızda bu inşaatların emvayi çeşitlerini yaptık. Hanımfendi de inşaat mühendisi olmuş, konuşuyor. Hastane temellerimizi küçümsüyor. Hemen Sağlık Bakanımı ve Murat Kurum'u aradım. O da 'Bazı eksikler olsa bile biz buna müdahale ederiz' dedi ve müdahale ettiler. Yalana gerek yok. Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et. Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat eti. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma..”