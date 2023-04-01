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Akşener'den yanındaki AKP'li belediye başkanına uyarı: Sen alkışlamasaydın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İBB'nin Halit Kıvanç Şehir Stadı açılışına katıldı. Akşener'in kendisini selamlayan Ekrem İmamoğlu'nu alkışlayan AKP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'na "Sen alkışlamasaydın" dediği gör

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 11:00
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Akşener'den AKP'li belediye başkanına: Sen alkışlamasaydın

Akşener'den yanındaki AKP'li belediye başkanına uyarı: Sen alkışlamasaydın
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Editör: Özge Ceren Çimen

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nın açılışında bir araya geldi. 

Geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden spor basınının ve futbol spikerliğinin duayenlerinden Halit Kıvanç'ın isminin verildiği stadın açılışında Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

AKŞENER: SEN ALKIŞLAMASAYDIN

İmamoğlu’nun kürsüden Akşener’i selamlamasına AKP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da alkışla karşılık verdi. Bu sırada Usta'ya dönen Akşener'in de "Sen alkışlamasaydın" demesi dikkat çekti. Kameralara takılan bu anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da stadın açılışına ilişkin açıklamalarda bulunduktan sonra İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığını belirtti. Açıklamaların ardından kurdele kesilerek stadın açılışı yapıldı.

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