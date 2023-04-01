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Akşener'den Adıyaman paylaşımı: Hep birlikte iyileşeceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'dan görüntüler paylaşarak, "15 Mayıs sabahı doğan güneşle, hep birlikte iyileşeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 22:22
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Akşener'den Adıyaman paylaşımı: Hep birlikte iyileşeceğiz

Akşener'den Adıyaman paylaşımı: Hep birlikte iyileşeceğiz
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerden biri olan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'ı, sağanak yağışların sebep olduğu sel felaketi de vurmuştu. Yaşanan felakette iki kişi yaşamını yitirmişti. Ara ara etkili olmaya devam eden sağanaklar çadırlarda yaşayan vatandaşların durumunu daha da zorlaştırıyor. Meral Akşener, sosyal medya hesabından Adıyaman'daki yıkım ve tahribat görüntülerinin yer aldığı video yayınladı.

“ENKAZ ALTINDA YARDIM BEKLEYEN EVLATLARIM NE DER”

"Adıyaman'dan yükselen feryadın sesi, derdin çaresi ve yaraların merhemi biz olacağız! 15 Mayıs sabahı doğan güneşle, hep birlikte iyileşeceğiz!" metniyle paylaşılan videoda vatandaşların şu ifadelerine yer veriliyor:

"Bu benim kendi feryadım. İki çocuk babasıyım. Eşyalarımız hep ıslandı. Onlarla birlikte hep beraber perişan duruma düşmüşüz. Bizim gibi binlerce insan bu mahalle aralarında hep aynı sorunu yaşıyoruz.

3 gün boyunca nefes alıp veremeyen enkaz altında yardım bekleyen evlatlarım ne der? Şimdi helalleşmek istiyor. Helal etsem yavrularım etmez. "

“BU EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ”

Akşener'in videodaki ifadeleri ise şöyle:

"Adıyaman'da bu sesi duyurmamı istediler. Bir an evvel normal hayata geçebilecek sistemin kurulması lazım. Bu eksikliklerin tamamlanması için gerekeni yapacağız."

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