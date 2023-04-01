İmamoğlu: Onu 14 Mayıs'ta yollayacağız. Artık 'Kazananlar kulübüyüz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinop'un Erfelek ilçesinde katıldığı programda, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerle ilgili konuştu.

“KAZANANLAR KULÜBÜYÜZ”

2019’daki belediye seçimlerini hatırlatan İmamoğlu, “Bize 'Kaybedenler Kulübü' diyorlardı, artık 'Kazananlar Kulübüyüz' biz” dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Onu 14 Mayıs'ta yollayacağız. Memleket tam da bugün, 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağladığı gece; yapılan hukuksuzluklara 2019'da 'dur' dedi. Başta hile yapmaya kalktılar, milletimiz onlara büyük bir tokat attı.

Yani bize 'Kaybedenler Kulübü' diyorlardı, artık 'Kazananlar Kulübüyüz' biz. Milletçe kazanacağız. O işi biz 2019'da bitirdik. Akıllarını başlarından milletçe aldık, almaya da devam edeceğiz."

ERDOĞAN: KAYBEDENLER KULÜBÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında, "Karşımızda kaybedenler kulubü gibi bir masa var. Masada seçim kazanan var mı, masada kendi yeteneği ile bir yere gelen var mı? Kimi kasetle geldi, kiminin biz elini tuttuk, bakan yaptık." demişti.