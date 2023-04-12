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Akşener: Gençleri işsiz bırakanlara, buna karşılık danışmanlarına 5-10 maaş ödeyenlere yuh olsun

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AKP'ye sert çıkış: Yuh olsun... İşte ayrıntılar

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:11
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Akşener'den AKP'ye sert çıkış: Yuh olsun

Akşener: Gençleri işsiz bırakanlara, buna karşılık danışmanlarına 5-10 maaş ödeyenlere yuh olsun
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Projelerinin Tanıtım ve Açılış Töreni'nde konuştu.

Meral Akşener, "Türkiye'de uzun zamandır birbirini ittirip kaktıran bir sistemden bugüne farklı görüşlerde, anlayışlarda, farklı çözüm önerilerinde yol yürüyen pek çok siyasi bir araya gelip ortak görüşlerde uzlaştığı bir Millet İttifakı'nı kurduk.

Millet İttifakı'nın bileşenleri, kendi görüşlerini elbette muhafaza etmek kaydıyla Türkiye için ortak projelerde, ortak çalışmalarda bir araya geldiler. Birbirine saygı duyarak bir yolculuk başlattılar." ifadesini kullandı. 

Akşener'in konuşmasından başlıklar şöyle: 

"Bu ülkenin gençlerini işsiz bırakanlara, buna karşılık danışmanlarına 5-10 maaş ödeyenlere yuh olsun yuh!

Mansur Başkanım, hep hayırlı hizmetler sana nasip oldu, niye, çalmıyorsun, kayırmıyorsun, cebe atmıyorsun be başkanım. Harama el uzatmadığın zaman, yandaş kayırmadığın zaman yapılamayan hizmetler, son derece uygun paralarla yapılabiliyormuş.

14 Mayıs günü kullanacağınız oyların önemi burada. Sayın Mansur Yavaş, Ankara'da aday olduğu zaman su, elektrik paralarını toplayacak olan DHKP-C'li ve PKK'lıydı. Sizin evinize PKK'lı geldi mi kardeş? Ben biliyorum Ankaralı kadınlar PKK'lı gelse var ya ayakkabının tersiyle kadınlar kovalar. Sizin gibi ailelerin iş bulmaktan yorulmuş çocukları okuyor faturalarınızı.

15 Mayıs'ta inşallah Millet İttifakı iktidar olacak. İyi Parti bu ülkenin sigortasıdır. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğu Kılıçdaroğlu olacak. 

Türkiye'de sizin paranızı çalanlar hesap verecek. Çalanlar ve yiyenler hukukla hesap verecek. Cumhurbaşkanı parmağını uzatıp 'Meral Akşener bu daha iyi günlerin, daha başına nelere gelecek' demeyecek. Çünkü siyasetçi intikam makamı değildir; ama çalanın hırsızlık yapanın ensesinde olması için de yargıyı hür objektif bağımsız kılandır. Gençler az sabredin siz burada kalıp iş sahibi olacaksınız. Yurt dışına giden çocuklarımız Türkiye'ye dönüp hizmet edecek.

14 Mayıs günü sandıklara sahip çıkılacak. 14 Mayıs akşamı sayın Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız, Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamında alkışlayacağız."

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