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CHP'li Özel'den ortak aday listesi açıklaması. Saraya karşı demokrasi birlikteliğidir

CHP'li Özel, partisinin milletvekili aday listeleriyle ilgili Ankara'da konuştu. CHP listelerinden aday gösterilen isimlere yönelik açıklama yapan Özel, "Bu canavar, artık oyları yutup da Meclis’te çoğunluğu elde etmesin diye oyları birleştirdik. Bu, saraya karşı demokrasi birlikteliğidir" dedi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 20:40
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Özgür Özel bu saraya karşı demokrasi birlikteliğidir dedi

CHP'li Özel'den ortak aday listesi açıklaması. Saraya karşı demokrasi birlikteliğidir
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Millet İttifakı partileri, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde İYİ Parti ve CHP listelerinden aday gösterme kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda ittifakın diğer üyeleri ve Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Mustafa Sarıgül, CHP listelerinden milletvekili adayı oldu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Etimesgut’ta Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan yapan Özgür Özel, partisinin milletvekili aday listelerinde yer alan CHP'li olmayan isimlere yönelik açıklama yaptı.

CHP'li Özel, Millet İttifakı'nın liste kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER, UCUBE SİSTEME KARŞI, PARTİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ"

Bizim kafamızı karıştırmak isteyenler var. Şuna dikkat edin: ‘Listede başka partiden biri var. Bu nasıl olur?’ Ucube bir yönetim sistemi kurdular. Buna karşı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile çıktığı yolda; Türkiye’de altı partiyi bir araya getirdi. Onlarla ittifakımız, güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmak üzerinedir. Ancak bu sistem bir canavar. Her şeyi yok ediyor. Emeklinin maaşını saldırıyor, yutuyor. Asgari ücretlinin maaşını saldırıyor, yutuyor. Çiftçinin mazotunu, esnafın siftahını yutuyor. Dönüyor, senin benim oyumu yutuyor. Biz dedik ki; bir taktik, bir matematiksel işbirliğine de ihtiyaç var. O zaman bize dediler ki, bu altı benzemez bir araya gelemez. Ama biz MHP ile biriz dediler.

"CANAVAR OYLARI YUTUP ÇOĞUNLUĞU ELDE ETMESİN DİYE"

Günün sonunda altı parti 16 ilde birlikte, beş parti 81 ilde birlikte. Hep beraber ortak listeler yaptık. Bunun anlamı şu: Ankara 3’te bir CHP, iki CHP, üçe bakınca orası Saadet’in listesi… Benim listemde bu niye var? Orası onun listesi. Ama bir yerdeyiz ki, bu canavar, artık oyları yutup da Meclis’te çoğunluğu elde etmesin diye. Biz artık oyları birleştirdik, onlar dört parçaya bölündüler. Bu sayede, 30 milletvekilliği mi verdik? Hayır. 30 milletvekilliği verdik, ama bu sistem 45 milletvekili getiriyor. Bu birliktelik, o partilerin milletvekillerini çıkarırken; 15-20 fazla sana çıkarıyor. Bu partimiz için önemli değil. 300-300 berabere olmak mı istersin, 300-345 Meclis’te çoğunluk mu istersin? İşte bu, Meclis çoğunluğunun ittifakıdır, arkasında duruyoruz.

“SARAYA KARŞI DEMOKRASİ BİRLİKTELİĞİ"

Bugün, sandık başına giden CHP’li için, liste CHP listesidir. DEVA Partili için liste DEVA Partisi listesidir. Gelecekli için Gelecek. Saadetli için Saadet, Demokrat için Demokrat Parti listesidir. Bu bir seçim iş birliğidir, saraya karşı demokrasi birlikteliğidir. Listedeki isimi, beğenmediğin ismi başka partiye mal edip de bozgunculuk çıkarmak, sarayın taktiğidir. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Listemizle birlikte Türkiye’nin geleceğine sahip çıkacağız.

“ÇATLAYIN, KÜRTLER DE OY VERİYOR”

Onlar kavga ediyorlar. Birbirlerine düştüler. Çünkü listelerinde Hüda Par var. Diyor ki, ‘Ne mutlu Türküm diyene’yi sökeceğim. Türk milleti demeyelim diyor. Özerklik gelsin, bölünsün diyor. Resmi dil Türkçe olmasın diyor. MHP ile Büyük Birlik de bunlarla kolkola giriyor. Kendisine bakmaz, bize diyor ki, ‘Sen filanca ile birliktesin.’ Bizim listemizde söylediğimiz partiler dışında kimse yok. Ama Cumhurbaşkanı adayımıza, bütün Türkiye oy veriyor. Alevi’si de veriyor, Sünni’si de veriyor. Türk’ü de veriyor, Pomak’ı da veriyor, Laz’ı da Çerkes’i de… Çatlayın Kürtler de oy veriyor.

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