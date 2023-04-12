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  • Akşener muhtarlarla iftar yaptı. 'Gençlerin iş bulmasını ekonominin düzelmesini istiyorsanız oyunuzu İYİ Parti'ye verin'

Akşener muhtarlarla iftar yaptı. 'Gençlerin iş bulmasını ekonominin düzelmesini istiyorsanız oyunuzu İYİ Parti'ye verin'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, AK Partili seçmene seslendi: "Ülkenin nefes alması için İYİ Parti'ye oy verin" 

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:10
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Meral Akşener muhtarlarla iftar yaptı

Akşener muhtarlarla iftar yaptı. 'Gençlerin iş bulmasını ekonominin düzelmesini istiyorsanız oyunuzu İYİ Parti'ye verin'
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Editör: Ayşe Memiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Muhtarları İftar Programına katıldı.

Muhtarların bütün yetkilerinin elinden alındığını savunan Akşener, "Sayın Erdoğan ve arkadaşları seçilmişleri, yüksek oy alarak gelenleri sevmiyor. Çünkü tek adam sistemini tercih ediyor." dedi.

Ucube sistemin değişeceği şekilde oy verilmesi gerektiğini vurgulayan Akşener, "Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin, bu ülkenin nefes alması için İYİ Parti'ye oy vermelerini rica ediyorum." şeklinde konuştu.

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