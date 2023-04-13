Meral Akşener Samsun'da kadınlara böyle seslendi. Bir oyla kaderi değiştireceksiniz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 yıldır esnaf gezilerinin ardından 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yönelik ilk startı Samsun’da verdi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde kent merkezini ziyaret eden Akşener, kendisini karşılayan kalabalıkta vatandaşlara seslendi.

‘’Kurtulan değil, kurtaran şehir Samsun’’ diyerek konuşmasına başlayan Akşener, Samsunlu vatandaşlarla bir arada olmaktan kaynaklanan mutluluğunu dile getirerek orada bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

3 yıldır il ziyaretleri yaptığını söyleyen Akşener; esnaf dükkânları içinde 3 yıl boyunca hiçbir siyasi partiye yönelik eleştiride bulunmadığını, kendi partisine yönelik hiçbir zaman propaganda yapmadığını, sadece vatandaşların dertlerini dinlediğini söyledi.

‘’Seçmen velinimettir.’’ anlayışını Samsun’da da yineleyen Akşener; ‘’Seçmen; hepimizin, bütün siyasilerin önünde resmî tazim durduğu, saygı gösterdiği velinimettir. ‘’ diyerek iktidarın hizmet etmekle yükümlü olduğunu, muhalefetin ise milletin avukatı olarak vatandaşları dinleyip iktidara iletmekle yükümlü olduğunu söyledi.

‘’BU DÜZENİN ADI, HARAMİ DÜZENİ’’

Uzun bir zamandır bu anlayıştan uzaklaşıldığını ifade eden Akşener, bunun sebebinin Partili Cumhurbaşkanlığı Sistem’den kaynaklandığını belirterek konuşmasına şu sözlerle devam etti:

‘’Bunun adı demokrasidir. Bunun adı seçmen velinimettir. Seçmen patrondur. Ama uzun bir zamandır seçmeni dertlerinin dinlenmediği; buna karşılık projelerle rekabet etmek lazımken, hizmet üzerinden rekabet etmek lazımken; şuculuk buculuk 50 bin tane saçmalık üzerinden bir dil geliştirildiği ve herkesin birbirine düşman edildiği; komşunun, komşunun karşısına dikildiği ama birilerinin cebini doldurduğu, cebellezi yaptığı bir düzenle yönetiliyoruz. Bu düzenin adı tek adam sistemi. Bu düzenin adı Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Bu düzenin adı harami düzeni. Kul hakkının yendiği, harama el uzatıldığı, insanların kayrıldığı, garibanın yanına uğranılmadığı, haksızlıklar yapıldığı bir düzen.’’ diye konuştu.

Daha önce Samsun’a birçok kez gelmesine rağmen hiçbir şekilde siyasi propaganda yapmadığını vurgulayan Akşener, 14 Mayıs seçimlerine 33 gün kaldığını vurgulayarak; ‘’Şimdi patron sizsiniz. Şimdi karşınızda ben başta olmak üzere herkes resmî tazim durmak zorunda. Oyunuzu çok kıymetli edeceksiniz ama el ele verip bu harami düzeni değiştireceğiz. Sizden şimdi İYİ Parti’ye oy istiyorum. Şimdi sizden 13. Cumhurbaşkanı seçiminde sayın Kılıçdaroğlu’na oy istiyorum. Şimdi sizden Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı sayın Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti’mize oy istiyorum.’’ dedi.

‘’ÖZELLİKLE AK PARTİLİ KARDEŞLERİMDEN OY İSTİYORUM’’

Bu seçimin, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni değiştirmek adına son seçim olduğunu vurgulayan Akşener, Ak Parti seçmenine çağrıda bulunarak;

‘’Özellikle Ak Partili seçmenlerden, özellikle Ak Partili kardeşlerimden oy istiyorum. Çünkü bu seçim parlamenter sistemin konuşulduğu son seçim. Velev ki sayın Erdoğan kazandı. Son seçimi. Partisinde kimseyi bırakmadı. Bu tarafta büyük haksızlıklara uğramış büyük bir öfkeli kitle oluşacak. 5 yıl çok çabuk geçecek. 5 yıl sonra artık parlamenter sistemin konuşulamadığı, bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan bu ucube sisteme tekrar başkan seçeceğiz.’’

‘’EY AK PARTİ’YE OY VEREN VE SAYIN ERDOĞANI ÇOK SEVEN KARDEŞLERİM…’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 5 yıl sonrasını vurgulayarak Ak Parti seçmenine şu sözlerle seslenmeye devam etti:

Ey Ak Parti’ye oy veren ve sayın Erdoğan’ı çok seven kardeşlerim. 5 yıl sonra ne yapılacak? Öfke dolu bir sistemde aynı yetkilere sahip, dünün yetkilerine sahip biri gelip oturacak. Hukuk attaya gitmiş durumda, yargı attaya gitmiş durumda. Dolayısıyla öncelikle siz bu seçimde, bu ucube sistemin değişeceğine söz veren Millet İttifakı’na ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına oy vermelisiniz.’’

‘’DERHÂL PARLAMENTER SİSTEME GEÇECEĞİZ’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’na ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ak Parti seçmeninin de neden oy vermesi gerektiğini; ‘’Çünkü biz derhâl ve çok çabuk parlamenter sisteme geçeceğiz. Yani hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Yani yargıyı serbest bırakacağız. Yani yargıyı korkusuz, tarafsız, objektif, bağlantısız bırakacağız. Yani hakimler vicdanlarına göre, bilgilerine göre karar verecek ve yani ekonomik olarak yapılan bütün haksızlıklar giderilecek.’’ sözleriyle anlattı.

‘’MÜLAKAT DERHÂL KALDIRILACAK’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs’ın ardından Millet İttifakı’nın seçimi kazanmasıyla birlikte nelerin değişeceğini şu sözlerle ifade etti:

‘’2020 yılında KPSS’nin soruları çalındığı için mağdur olan kardeşlerim haklarınız geri verilecek. Atanamayan öğretmenler hemen kazanır kazanmaz 100 bin öğretmen ataması yapılacak ve KPSS’de yapılan yanlışlıkların önüne geçecek, mülakat derhâl kaldırılacak.’’

Ak Parti’nin 2023 Seçim Beyannamesi’nde yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dile getirdiği mülakat konusuna ilişkin konuşan Akşener; ‘’Ya aradan geçen günler üzerinde şimdi mülakatın ne menem bir şey olduğunu söylüyorlar. Hakkı olanın kazandığı, dayısı, ayısı olanların kaybettiği bir düzen kurulacak. Kimsenin hakkının yenmediği bir düzen kurulacak. Dolayısıyla bu seçim önemli bir seçim.’’ dedi.

‘’HERKESİN SANDIĞA GİTMESİNİ İSTİYORUM.’’

33 gün sonra gerçekleşecek olan seçimin çok önemli bir seçim olduğunu söyleyen Akşener, herkesin sandığa gitmesini ve sandık başında görev alması gerektiğini belirterek;

‘’Bütün kardeşlerimden herkesin sandığa gitmesini istiyorum. Her bir arkadaşımın, her bir kardeşimin yanında iki kişiyi sandığa götürmesini istiyorum. Sandık başında görev almalarını istiyorum. Sandık başında abidik, gubidik işlerin önlenmesini istiyorum. Biz siyasi partiler olarak bu konuda elimizden geleni yapacağız ve bunun sözünü veriyorum.’’ dedi.

‘’BİR OYLA TÜRKİYE’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ’’

Her seçmenin bir oyunun çok önemli olduğunu vurgulayan Akşener; ‘’Daha iyi bir Türkiye için, nefes alan gençler için; tecavüze uğrayıp, tacize uğrayıp sonra da ‘Hayatı ona uygun, kıyafeti ona uygun’ deyip tecavüz edenin serbest kaldığı bir düzeni değiştirmek için; kadınların, genç kızların şu sokak lambası söndüğünde korkarak eve gitmediği bir Türkiye için; yurt dışına kaçmayı düşünen, yurt dışına gitmeyi düşünen çocuklarımızın ülkelerinde kalıp bu ülkeye hizmet etmeleri için onların umutlarının hayallerinin gerçekleşmesi için 14 Mayıs’ta oy kullanacaksınız ve o bir oyla Türkiye’nin kaderini değiştireceksiniz.’’ diyerek Samsunlu vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

‘’Ey gidi ey, kurtaran şehir Samsun. Samsun’dan başlayarak bütün Türkiye 14 Mayıs günü ve 15 Mayıs sabahı inşallah güneşin doğduğu, haksızlıkların sona erdiği bir gün olacak.’’

‘’SAYIN KILIÇDAROĞLU, 13. CUMHURBAŞKANI OLACAK’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağının altını çizerek;

‘’Bakın ne olacak? 14 Mayıs akşamı sandıklar açılacak. Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı iktidar olacak ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan saygıyla yolcu edilecek ve alkışlarla sayın Kılıçdaroğlu o makama oturacak. Evet, Samsun kararını vermiş. İnanıyorum ki Türkiye de bu kararı onaylayacak.’’ dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının sonunda dün akşam Süper Lig’e yükselen Samsunspor’u; ‘’Samsunspor’a başarılarının devamını diliyorum. Samsunspor’un inşallah Süper Lig’de çok başarılı olmasını diliyorum. Kutluyorum başarılarını, başarılarının devamını diliyorum.’’ dedi.