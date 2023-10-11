Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında “Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı’nın kapısı açıktır” ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın çağrısına İYİ Parti'den yanıt geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun" ifadelerini kullandı.