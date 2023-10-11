Erdoğan’dan İsrail çıkışı: Bu savaş değil katliam

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve "Sivillere yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı olduğuna, tarafların buna riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Maalesef İsrail ve Gazze’deki çatışmalarda bu ilke çok ağır bir şekilde ihlal edilmektedir. Gazze’ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları, dünya kamuoyu nezdinde İsrail’i hiç beklemediği ve istenmeyen bir konuma itebilir." dedi.

ÖRGÜT GİBİ DAVRANIRSA ÖRGÜT GİBİ MUAMELE GÖRÜR

Ayrıca İsrail'in devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele göreceğini söyledi. Erdoğan "Sivil insanları kasten öldürmek, insani yardım getiren ilaçları engellemek devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır." dedi.