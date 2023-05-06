Erdoğan'ın aile dostu Ali Yeşildağ 1 milyar dolarlık kaset yayınladı. Akşener hadi bu kaseti açıkla dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, Türk Medya Grubu’nun sahibi iş insanı Zeki Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ, Antalya Havalimanı’nın ihalesinde 1 milyar dolarlık yolsuzluk yapıldığı iddia etti.

“O KASETTE NASIL HIRSIZLIK YAPILDIĞINI ANLATIYOR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşildağ’ın iddiası hakkında konuştu. Millet İttifakı’nın bugün gerçekleşen İstanbul Mitingi’nde konuşan Akşener, şunları söyledi.

“İki de bir kasetten bahsediliyor. Recep bey, var mıdır yok mudur ortada belli olmayan kasteten bizatihi bahsediyorsun da dün en yakın aile dostunuz, seninle beraber hapse giren, Yeşildağ ailesinin bir ferdi kaset yayımladı.

O kasette nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor. Diyor ki Ali Yeşildağ, Antalya Havalimanı; yıl 2007’de işletmesi satışa çıkıyor.

“BİZATİHİ RECEP BEY TARAFINDAN 1 MİLYAR DOLAR ALINDIĞINI SÖYLÜYOR”

Bir firma 5 milyar euro veriyor. Buna karşılık o firmanın dosyasından evrak çalınıyor. Yakınlardan birine 3 milyar euroya ihale veriliyor. 1 milyar dolar cebellezi ediliyor. Bu iddia bizatihi Recep bey tarafından 1 milyar dolar alındığını söylüyor.

“BİZE KÜFÜR ETMEK YERİNE BU VİDEOYU SORGULA”

Hazır kaset orada, hazır video orada. Bu iddiaları soruşturman gerekiyor. Sen cumhurbaşkanısın. Bize küfür etmek yerine, sen bu videoyu sorgula. Bu 1 milyar dolar kimin cebine girmiş. Ali Yeşildağ iddiasına göre senin cebine girmiş.

Bu sizin paranız, 5 milyar dolar etmesi gereken yer 3 milyar dolara gitmiş.

Bir de köprüler var, tüp geçitleri var, havalimanları var. KÖİ deniliyor. 3 milyar dolara bitilecek yerlerde 11 milyar dolara bitirilmiş.”

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginde dile getirdiği rüşvet iddiasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumak gerekçesiyle, “karşılıksız çek suçu kurgulayarak” Pınarhisar Cezaevi’ne girerek kendisiyle birlikte hapis yatan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ öne sürdü.

Ali Yeşildağ, Antalya Havalimanı işletmesi ihalesi için özetle, "Çelebi grubu 4 milyar dolar teklif edecekti 5 milyar dolara kadar çıkacaktı. Bana da aracılık için 30 milyon dolar teklif ettiler, az para değil kabul ettim. Ancak Mücahit Aslan'ın yönlendirdiği süreçte Çelebi grubu 'eksik evrak' iddiasıyla ihale dışı bırakıldı. İhale İbrahim Çeçen ve yabancı ortağına (ihaleyi TAV grubu kazanmıştı/T24) 3 milyar dolara verildi. Tayyip Abi 1 milyarı indirdi" iddiasını öne sürdü.

İddianın, Erdoğan’ın en yakınındaki isimler arasında yer alan, bünyesinde Akşam, Güneş, Star gazeteleri ile 24 TV ve 360 TV kanallarını da bulunduran Türk Medya grubunun sahibi Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’dan gelmesi tartışma yarattı.

ALİ YEŞİLDAĞ KİMDİR?

Ali Yeşildağ Rizelidir. 1961’de doğmuştur. Yeşildağ’ın 1990 yılından itibaren halı saha işletmeciliği, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri vardır.

Ali Yeşildağ, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cezaevi yıllarındaki koruması Türk Medya Grubu patronu Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ’ın kardeşidir.

Ali Yeşildağ’ın abisi Hasan Yeşildağ ise Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ve 24 ile 360 televizyonlarının sahibidir.