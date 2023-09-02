-Akşener’e acı haber Erdoğan’a iyi haber…

İYİ Parti lideri Afyonkarahisar’da dedi ki;

-“Gizli gündemleri olan, kendi menfaatleri için, bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini ve kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle, herhangi bir iş birliği yapmayacağız. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız."

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu dedi ki;

-“Bazı siyasi partiler İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar ama biz çok net bir şeyi ortaya koyduk. Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız.”

Akşener tekrar dedi ki;

-“Bu, onun temkinli üslubudur. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir…”

Lütfü Türkkan ve Ümit Özlale de dediler ki;

-“İYİ Parti kendi iyi adaylarını çıkaracak…”

Bu nasıl senkronizasyon?

Benim kafam karıştı milletin kafası karışmaz mı?

Tüm bu sözlerin elbette muhatabı da var.

-CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

İttifak konusunda İYİ Parti ile CHP genel merkez ve meclis yönetimi hiç polemiğe girmiyor.

Perşembe akşamı özel akşam yemeğinde Kılıçdaroğlu’na yazımda yer alan Mansur Yavaş ile ilgili şu sorularımı da elbette sordum:

1. CHP’den aday olmaya devam mı edecek?

2. İYİ Parti tarafından mı aday gösterilecek?

Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi;

-“CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz.

Her halûkârda Ankara’da da İstanbul’da da dominant olan parti CHP’dir. Öyle kabul etmek lazım.”

Şu soru da Kılıçdaroğlu’na soruldu;

Akşener ittifakın hatalı olduğunu savunuyor, belediye başkanlarınızı suçluyor… İYİ Partililer ve Akşener olası bir ittifaka açık değil gibi bir izlenim veriyor. Masaya yumruğu vuracak mısınız?

Kılıçdaroğlu her zamanki gibi çok naif yanıt verdi;

-“Nezaketsizlik yapmak istemem…”

Değerli okurlarım,

Gerek İYİ Parti lideri Akşener ve ekibinin yaptığı açıklamalar, gerekse CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun satır aralarındaki önemli mesajları şu tabloyu da ortaya koyuyor.

CHP’nin kapısı ittifaklara açık.

İYİ Parti kararsız.

Bu tablo karşısında görüşüm şöyle;

-Akşener’e acı haber Erdoğan’a iyi haber…

Şu örnek yerel seçim için elbette aday kimliği açısından kesin sonuç vermez ama 14 Mayıs İstanbul ve Ankara’nın milletvekili seçim sonuçlarını anımsayalım:

İstanbul:

AKP: Yüzde 35,8- MHP: Yüzde 6,8 Toplam: 42,6

CHP: Yüzde 28,5- İYİ Parti: Yüzde 8,2- Toplam: 36,7

Ankara:

AKP: Yüzde 32,1- MHP: Yüzde 10,2 Toplam: 42,3

CHP: Yüzde 30,8- İYİ Parti: Yüzde 13,1- Toplam: 43,9

Şimdi bu tabloya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın siyasi ağırlıklarını da koyun.

Ve ittifak olmazsa Erdoğan’ın ne kadar sevineceğini de görün.

AKP: Yüzde 35,8- MHP: Yüzde 6,8 Toplam: 42,6

CHP: Yüzde 28,5- İYİ Parti: Yüzde 8,2- Yeşil Sol Parti: Yüzde 8,1- Toplam: 44,8

Ben de Kılıçdaroğlu gibi nezaketsizlik yapmak istemem ama muhalefeti bir kez daha uyarıyor ve diyorum ki;

-Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmeyin…

Yarın: Kılıçdaroğlu sohbetinin analizine devam…